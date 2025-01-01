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Джаз и вино!: Sing Time Band
Киноафиша Джаз и вино!: Sing Time Band

Джаз и вино!: Sing Time Band

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Jazz Tribute от Квартета Сибирских музыкантов

Не упустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу золотой эпохи джаза! Квартет Сибирских музыкантов представит программу Jazz Tribute, которая перенесет вас в мир лучших джазовых стандартов и танцевальных хитов эпохи свинга.

Вечер, полный музыки

На протяжении двух часов вы сможете насладиться незабываемыми мелодиями, вдохновленными творчеством таких легенд, как Julie London, Peggy Lee и Billie Holiday. Это будет не просто концерт, а целое путешествие в музыкальную историю, где каждый аккорд пропитан духом времени.

Особенности звучания

Квартет отличается своим теплым и ламповым звучанием, созданным благодаря сплетению джазовой гитары, контрабаса и ритмичных барабанов. Музыканты мастера своего дела, и их игра создаст атмосферу, в которой вы сможете расслабиться и насладиться настоящим искусством.

Состав квартета

  • Владимир Хуторной — джазовая гитара
  • Владислав Третьяков — контрабас
  • Михаил Беляев — барабаны
  • Елена Кернер — вокал

Каждый из музыкантов привносит в выступление свою уникальность, что делает каждое шоу неповторимым. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 6 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 450 ₽

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