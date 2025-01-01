Джаз и вино!: Sing Time Band

Jazz Tribute от Квартета Сибирских музыкантов

Не упустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу золотой эпохи джаза! Квартет Сибирских музыкантов представит программу Jazz Tribute, которая перенесет вас в мир лучших джазовых стандартов и танцевальных хитов эпохи свинга.

Вечер, полный музыки

На протяжении двух часов вы сможете насладиться незабываемыми мелодиями, вдохновленными творчеством таких легенд, как Julie London, Peggy Lee и Billie Holiday. Это будет не просто концерт, а целое путешествие в музыкальную историю, где каждый аккорд пропитан духом времени.

Особенности звучания

Квартет отличается своим теплым и ламповым звучанием, созданным благодаря сплетению джазовой гитары, контрабаса и ритмичных барабанов. Музыканты мастера своего дела, и их игра создаст атмосферу, в которой вы сможете расслабиться и насладиться настоящим искусством.

Состав квартета

Владимир Хуторной — джазовая гитара

— джазовая гитара Владислав Третьяков — контрабас

— контрабас Михаил Беляев — барабаны

— барабаны Елена Кернер — вокал

Каждый из музыкантов привносит в выступление свою уникальность, что делает каждое шоу неповторимым. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!