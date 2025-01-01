Джаз и вино!: Квартет Владимира Лещинского

Вечер джаза: магия музыки и гастрономии в Типографии

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный джазу! В программе выступления известных и незаслуженно забытых джазовых стандартов, которые перенесут вас в волшебный мир музыкальной импровизации.

Феерия музыки

На сцене выступят талантливые музыканты:

Евгений Голованов — саксофон

Евгений Серебренников — рояль

Евгений Суворов — ударные

Владимир Лещинский — бас

Каждый из них привнесет свою уникальную интерпретацию в известные композиции, создавая атмосферу настоящего джазового праздника.

Визуальное и гастрономическое удовольствие

Не только музыка, но и зрелищный видеоряд добавит ярких красок в ваше впечатление от вечера. А изысканная кухня порадует даже самых привередливых гурманов!

Удвояем вино!

Специально для этого вечера мы предлагаем уникальное предложение: удваиваем вино! Это отличная возможность насладиться любимым напитком в приятной компании под звуки джазовой музыки.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу джаза и насладиться незабываемым вечером. Ждем вас!