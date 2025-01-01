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Киноафиша Джаз и вино!: Квартет Владимира Лещинского

Джаз и вино!: Квартет Владимира Лещинского

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечер джаза: магия музыки и гастрономии в Типографии

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный джазу! В программе выступления известных и незаслуженно забытых джазовых стандартов, которые перенесут вас в волшебный мир музыкальной импровизации.

Феерия музыки

На сцене выступят талантливые музыканты:

  • Евгений Голованов — саксофон
  • Евгений Серебренников — рояль
  • Евгений Суворов — ударные
  • Владимир Лещинский — бас

Каждый из них привнесет свою уникальную интерпретацию в известные композиции, создавая атмосферу настоящего джазового праздника.

Визуальное и гастрономическое удовольствие

Не только музыка, но и зрелищный видеоряд добавит ярких красок в ваше впечатление от вечера. А изысканная кухня порадует даже самых привередливых гурманов!

Удвояем вино!

Специально для этого вечера мы предлагаем уникальное предложение: удваиваем вино! Это отличная возможность насладиться любимым напитком в приятной компании под звуки джазовой музыки.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу джаза и насладиться незабываемым вечером. Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 450 ₽

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