Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз и вино! Квартет Николая Панченко
Киноафиша Джаз и вино! Квартет Николая Панченко

Джаз и вино! Квартет Николая Панченко

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Летний джаз с Николаем Панченко

Один из лучших джазовых бэндов Новосибирска под руководством маэстро Николая Панченко приглашает вас провести незабываемый вечер в компании живой музыки.

Состав коллектива

  • Николай Панченко - саксофон
  • Влад Шилин - клавиши
  • Дмитрий Аверченков - контрабас
  • Евгений Суворов - ударные

Этот талантливый ансамбль представит уникальную программу, насыщенную мелодиями, которые перенесут вас в атмосферу джазового волшебства. Не упустите возможность насладиться отличной музыкой!

Почему стоит прийти?

В жаркий летний вечер, ничто так не освежает, как живой джаз. Уникальное сочетание талантливых исполнителей и их музыкального взаимодействия создаст атмосферу, полную творчества и вдохновения. Окунитесь в музыкальную импровизацию и позвольте себе расслабиться.

Не пропустите это событие! Будет интересно и увлекательно!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап. Закрытый микрофон
1 октября в 20:00 Harat's
Билеты
Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»
18+
Поп
Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»
26 сентября в 19:00 Арт-баржа «Кубрик»
от 500 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
26 сентября в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше