Джаз и вино! Квартет Николая Панченко

Летний джаз с Николаем Панченко

Один из лучших джазовых бэндов Новосибирска под руководством маэстро Николая Панченко приглашает вас провести незабываемый вечер в компании живой музыки.

Состав коллектива

Николай Панченко - саксофон

- саксофон Влад Шилин - клавиши

- клавиши Дмитрий Аверченков - контрабас

- контрабас Евгений Суворов - ударные

Этот талантливый ансамбль представит уникальную программу, насыщенную мелодиями, которые перенесут вас в атмосферу джазового волшебства. Не упустите возможность насладиться отличной музыкой!

Почему стоит прийти?

В жаркий летний вечер, ничто так не освежает, как живой джаз. Уникальное сочетание талантливых исполнителей и их музыкального взаимодействия создаст атмосферу, полную творчества и вдохновения. Окунитесь в музыкальную импровизацию и позвольте себе расслабиться.

Не пропустите это событие! Будет интересно и увлекательно!