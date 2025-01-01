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Киноафиша Джаз и вино!: Квартет Николая Панченко

Джаз и вино!: Квартет Николая Панченко

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер джаза с Николаем Панченко

Приглашаем вас на незабываемый джазовый вечер в компании одного из лучших бэндов Новосибирска под руководством маэстро Николая Панченко. Этот талантливый саксофонист и композитор создает уникальную атмосферу, полную музыкальной магии.

Музыканты бэнда

  • Николай Панченко – саксофон
  • Влад Шилин – клавиши
  • Дмитрий Аверченков – контрабас
  • Евгений Суворов – ударные

Каждый из участников коллектива – мастер своего дела, что делает выступление поистине незабываемым. Их музыка способна перенести вас в мир мелодий и ритмов, где каждый аккорд проникает в самое сердце.

Время и место

Это идеальное мероприятие для жаркого летнего вечера. Окунитесь в творческую атмосферу и насладитесь живым джазом в компании единомышленников. Мы уверены, что этот вечер станет для вас источником вдохновения и хорошего настроения.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и насладитесь искусством джаза вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 450 ₽

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