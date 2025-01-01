Джаз и вино!: Квартет Николая Панченко

Вечер джаза с Николаем Панченко

Приглашаем вас на незабываемый джазовый вечер в компании одного из лучших бэндов Новосибирска под руководством маэстро Николая Панченко. Этот талантливый саксофонист и композитор создает уникальную атмосферу, полную музыкальной магии.

Музыканты бэнда

Николай Панченко – саксофон

– саксофон Влад Шилин – клавиши

– клавиши Дмитрий Аверченков – контрабас

– контрабас Евгений Суворов – ударные

Каждый из участников коллектива – мастер своего дела, что делает выступление поистине незабываемым. Их музыка способна перенести вас в мир мелодий и ритмов, где каждый аккорд проникает в самое сердце.

Время и место

Это идеальное мероприятие для жаркого летнего вечера. Окунитесь в творческую атмосферу и насладитесь живым джазом в компании единомышленников. Мы уверены, что этот вечер станет для вас источником вдохновения и хорошего настроения.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и насладитесь искусством джаза вместе с нами!