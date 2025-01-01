Джаз и вино: Квартет Евгения Ранга

Вечер Джаза с Евгением Рангом

Приглашаем вас на незабываемый джазовый вечер, который перенесет вас в мир мелодий из самых различных уголков планеты. Вы сможете насладиться звучанием босанова, известных джазовых стандартов, захватывающих баллад и азартного свинга.

О музыканте

Евгений Ранг — один из самых выдающихся джазовых музыкантов Сибири и Дальнего Востока. Он является многократным победителем престижных фестивалей, таких как «Moscow Jazz Festival» (2022, 2023, 2024), «На крыльях джаза», «Джаз на Байкале», «Ангара джаз» и «Nebesa». Евгений также стал участником «Арт-школы Таврида» и делил сцену с такими звездами, как Игорь Бутман, Петр Дранга, Олег Газманов и Этери Бериашвили.

Атмосфера вечера

Погрузитесь в потрясающую атмосферу джаза и насладитесь музыкой в исполнении настоящих профессионалов. Это уникальная возможность увидеть живое выступление музыканта, который играл для первых лиц России.

Для полного наслаждения

Не упустите шанс удвоить удовольствие, наслаждаясь изысканным вином во время концерта!

Станьте частью этого музыкального праздника и позвольте джазу наполнить ваш вечер волшебством!