Джаз и вино. Дегустация и джаз

Волшебный вечер с вином и музыкой

Приглашаем вас насладиться уникальным событием — тематической дегустацией вин с одним из лучших сомелье города. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для ценителей хороших напитков и изысканной музыки!

Темы дегустаций

12.03: Вина Старого Света

26.03: Вина Франции

Что вас ждет

В программе вечера:

Дегустация отборных вин с глубоким и необычным вкусом.

Живое и доступное объяснение особенностей каждого напитка.

Инструментальная музыка, создающая незабываемую атмосферу.

Уютное оформление и праздничное настроение, которое останется с вами надолго.

Обратите внимание, что блюда не входят в стоимость билета, но вам будет предложен широкий выбор гастрономических изысков, которые можно заказать отдельно.

Не упустите шанс!

«Джаз и вино» — это не просто дегустация, а особое настроение, которое вы захотите повторить. Ждем вас на незабываемом вечере, наполненном вкусом и мелодиями!