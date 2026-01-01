Джаз и вино. Дегустация и джаз
Киноафиша Джаз и вино. Дегустация и джаз

Джаз и вино. Дегустация и джаз

18+
Возраст 18+

О концерте

Волшебный вечер с вином и музыкой

Приглашаем вас насладиться уникальным событием — тематической дегустацией вин с одним из лучших сомелье города. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для ценителей хороших напитков и изысканной музыки!

Темы дегустаций

  • 12.03: Вина Старого Света
  • 26.03: Вина Франции

Что вас ждет

В программе вечера:

  • Дегустация отборных вин с глубоким и необычным вкусом.
  • Живое и доступное объяснение особенностей каждого напитка.
  • Инструментальная музыка, создающая незабываемую атмосферу.
  • Уютное оформление и праздничное настроение, которое останется с вами надолго.

Обратите внимание, что блюда не входят в стоимость билета, но вам будет предложен широкий выбор гастрономических изысков, которые можно заказать отдельно.

Не упустите шанс!

«Джаз и вино» — это не просто дегустация, а особое настроение, которое вы захотите повторить. Ждем вас на незабываемом вечере, наполненном вкусом и мелодиями!

Март
Апрель
26 марта четверг
19:30
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
10 апреля пятница
19:30
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
от 2700 ₽

