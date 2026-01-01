Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз и вино: Дегустация и джаз. Вина Старого света
Киноафиша Джаз и вино: Дегустация и джаз. Вина Старого света

Джаз и вино: Дегустация и джаз. Вина Старого света

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечер джаза и вина: уникальная дегустация в "Сплетни by Anna Asti"

Приглашаем вас на особый вечер — тематическую дегустацию вин под звуки живой джазовой музыки с одним из лучших сомелье города. Это мероприятие обещает стать незабываемым событием для любителей изысканных вин и живой музыки.

Что входит в программу вечера

  • Дегустация отборных вин, подобранных с учетом уникальных особенностей каждого напитка.
  • Живой и доступный рассказ сомелье о винах, их происхождении и особенностях.
  • Инструментальная джазовая музыка, создающая уютную атмосферу.
  • Праздничное настроение, которое останется с вами надолго.

Условия участия

Блюда не включены в стоимость билета. Вы можете заказать их отдельно, учитывая свои предпочтения в сочетании с винами.

«Джаз и вино» — это не просто дегустация, а настроение, которое вы обязательно захотите повторить. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Джаз и вино: Дегустация и джаз. Вина Старого света

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
28 июня воскресенье
18:30
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
от 2700 ₽

В ближайшие дни

билборды
16+
Рок

билборды

5 сентября в 19:30 Лофт-парк «Подземка»
от 1400 ₽
Сопрано Турецкого
12+
Классическая музыка Эстрада

Сопрано Турецкого

25 июня в 19:00 Рыбный ресторан «Магадан»
от 2000 ₽
Стендап. Опытные комики
18+
Юмор

Стендап. Опытные комики

28 мая в 20:00 Standup Room
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше