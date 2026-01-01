Джаз и вино. Дегустация и джаз. Весна в бокале
Киноафиша Джаз и вино. Дегустация и джаз. Весна в бокале

Джаз и вино. Дегустация и джаз. Весна в бокале

18+
18+

О концерте

Вечер дегустации вин и джаза

В Spletni Bar пройдет уникальный вечер дегустации вин с одним из лучших сомелье города. Это событие привлечет любителей качественного вина и джаза, которые хотят провести время в непринужденной обстановке.

В программе:

  • Дегустация отборных вин;
  • Живой и интересный рассказ об особенностях напитков;
  • Инструментальная музыка, создающая особую атмосферу;
  • Уют и праздничное настроение, которое запомнится надолго.

Тематика дегустации — «Весна в бокале». Вы сможете насладиться не только вкусом вин, но и наслаждаться атмосферой, наполненной музыкальными звуками и живыми эмоциями.

Обратите внимание, что блюда не входят в стоимость билета, но их можно заказать отдельно. Наша дегустация — это не просто событие, это настоящее настроение, которое захочется повторить вновь.

Апрель
26 апреля воскресенье
18:30
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
от 2700 ₽

