Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джаз и смешение стилей от Masala Quartet
Билеты от 600₽
Киноафиша Джаз и смешение стилей от Masala Quartet

Джаз и смешение стилей от Masala Quartet

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с «Masala Quartet»

Современный джаз, фанк, минимализм и world music — инструментальная музыка московского коллектива «Masala Quartet» говорит на многих языках. Зрителей ждёт погружение в «кинематографичное» звучание, наполненное глубиной и образностью. Это только авторская музыка, увлекающая в путешествие между странами, эпохами и внутренними состояниями.

Уникальный стиль и достижения

Смелое смешение стилей и узнаваемый почерк — визитная карточка коллектива. «Masala Quartet» — лауреат таких конкурсов, как «Усадьба Jazz Сочи», «New/Open Showcase Festival» и «Moscow Jazz Festival». Коллектив также стал финалистом «Bucharest International Jazz Competition» в Румынии и активно участвует в российских и зарубежных музыкальных фестивалях.

Дискография и новые проекты

В дискографии ансамбля альбом «Stories from Masala» (2020), который вошёл в число 30 лучших альбомов года по версии медиапроекта JAZZIST. Также у группы есть два EP: «Foggy Forest (Live)» (2022) и «Make Love» (2023). В ближайшее время планируется выход нового инструментального альбома.

Музыка в кино и состав группы

Музыка квартета звучит в эфире российских и зарубежных радиостанций, а также в фильме «Face of Love» режиссёра Алексея Вальца, который стал участником Венецианского и Берлинского кинофестивалей 2019-2020 годов.

В составе коллектива — яркие молодые музыканты, победители множества музыкальных конкурсов и фестивалей: Алексей Сухов (тенор-саксофон), Анна Бёме (рояль/клавишные), Фёдор Фабер (контрабас, бас-гитара) и Николай Прихотько (барабаны). Каждый из участников не только играет, но и является композитором и аранжировщиком.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
5 августа в 19:00 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Disco 80-90х
18+
Диско Вечеринка
Disco 80-90х
17 октября в 23:50 Petter
от 1000 ₽
Дискотека 80-90-х
12+
Поп
Дискотека 80-90-х
12 сентября в 19:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше