Джаз и смешение стилей от Masala Quartet

Музыкальное путешествие с «Masala Quartet»

Современный джаз, фанк, минимализм и world music — инструментальная музыка московского коллектива «Masala Quartet» говорит на многих языках. Зрителей ждёт погружение в «кинематографичное» звучание, наполненное глубиной и образностью. Это только авторская музыка, увлекающая в путешествие между странами, эпохами и внутренними состояниями.

Уникальный стиль и достижения

Смелое смешение стилей и узнаваемый почерк — визитная карточка коллектива. «Masala Quartet» — лауреат таких конкурсов, как «Усадьба Jazz Сочи», «New/Open Showcase Festival» и «Moscow Jazz Festival». Коллектив также стал финалистом «Bucharest International Jazz Competition» в Румынии и активно участвует в российских и зарубежных музыкальных фестивалях.

Дискография и новые проекты

В дискографии ансамбля альбом «Stories from Masala» (2020), который вошёл в число 30 лучших альбомов года по версии медиапроекта JAZZIST. Также у группы есть два EP: «Foggy Forest (Live)» (2022) и «Make Love» (2023). В ближайшее время планируется выход нового инструментального альбома.

Музыка в кино и состав группы

Музыка квартета звучит в эфире российских и зарубежных радиостанций, а также в фильме «Face of Love» режиссёра Алексея Вальца, который стал участником Венецианского и Берлинского кинофестивалей 2019-2020 годов.

В составе коллектива — яркие молодые музыканты, победители множества музыкальных конкурсов и фестивалей: Алексей Сухов (тенор-саксофон), Анна Бёме (рояль/клавишные), Фёдор Фабер (контрабас, бас-гитара) и Николай Прихотько (барабаны). Каждый из участников не только играет, но и является композитором и аранжировщиком.