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Джаз и рок-н-ролл с симфоническим оркестром
Киноафиша Джаз и рок-н-ролл с симфоническим оркестром

Джаз и рок-н-ролл с симфоническим оркестром

Постановка
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О концерте/спектакле

Джаз и Рок-н-ролл в исполнении Olympic Orchestra

Неповторимое Слияние Джаза и Рока

Приглашаем вас на уникальный концерт, где мировые хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Чака Берри, Элвиса Пресли и других легенд прозвучат в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra и лучших джазменов города.

Программа Концерта

В программе вечера — знаковые композиции, такие как "What a Wonderful World", "Sing, Sing, Sing", "Hit the Road Jack", "Sway", "Strangers in the Night", "Jailhouse Rock", "Johnny B. Goode", "Rock Around the Clock", "Blue Suede Shoes" и многие другие хиты.

Звезды Концерта

Фронтмен и вокалист Sweet Hot Jazz Band, Вова Чё Морале, известный своим мастерством в скэтировании и харизматичным выступлением в лучших традициях stand-up, станет сердцем концерта. Его вокальные техники, включая гроулинг, вдохновленный Луи Армстронгом, добавят особый колорит к вечеру.

На сцене также выступят:

  • Иван Васильев (Olympic Brass) — виртуозный трубач и композитор, лауреат петербургского фестиваля-конкурса "Триумф джаза", участник группы "ДДТ" в период с 1999 по 2014 годы.
  • Константин Маминов — саксофонист и создатель авторских программ, участник ансамбля "Саксофоны Санкт-Петербурга" и множества джазовых фестивалей.
  • Даниил Мальцев — контрабас.
  • Андрей Зимовец — клавиши.
  • Юрий Пахомов — ударные.

Оркестр и Руководство

Симфонический оркестр Olympic Orchestra под управлением дирижера Александра Голикова и художественного руководителя Алексея Степанова обеспечит неповторимое музыкальное сопровождение.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1600 ₽

Фотографии

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