Джаз и рок-н-ролл с симфоническим оркестром

Джаз и Рок-н-ролл в исполнении Olympic Orchestra

Неповторимое Слияние Джаза и Рока

Приглашаем вас на уникальный концерт, где мировые хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Чака Берри, Элвиса Пресли и других легенд прозвучат в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra и лучших джазменов города.

Программа Концерта

В программе вечера — знаковые композиции, такие как "What a Wonderful World", "Sing, Sing, Sing", "Hit the Road Jack", "Sway", "Strangers in the Night", "Jailhouse Rock", "Johnny B. Goode", "Rock Around the Clock", "Blue Suede Shoes" и многие другие хиты.

Звезды Концерта

Фронтмен и вокалист Sweet Hot Jazz Band, Вова Чё Морале, известный своим мастерством в скэтировании и харизматичным выступлением в лучших традициях stand-up, станет сердцем концерта. Его вокальные техники, включая гроулинг, вдохновленный Луи Армстронгом, добавят особый колорит к вечеру.

На сцене также выступят:

Иван Васильев (Olympic Brass) — виртуозный трубач и композитор, лауреат петербургского фестиваля-конкурса "Триумф джаза", участник группы "ДДТ" в период с 1999 по 2014 годы.

Оркестр и Руководство

Симфонический оркестр Olympic Orchestra под управлением дирижера Александра Голикова и художественного руководителя Алексея Степанова обеспечит неповторимое музыкальное сопровождение.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!