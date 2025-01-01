Джаз и рок-н-ролл с симфоническим оркестром

Неповторимое Слияние Джаза и Рока
Приглашаем вас на уникальный концерт, где мировые хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Чака Берри, Элвиса Пресли и других легенд прозвучат в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra и лучших джазменов города.
Программа Концерта
В программе вечера — знаковые композиции, такие как "What a Wonderful World", "Sing, Sing, Sing", "Hit the Road Jack", "Sway", "Strangers in the Night", "Jailhouse Rock", "Johnny B. Goode", "Rock Around the Clock", "Blue Suede Shoes" и многие другие хиты.
Звезды Концерта
Фронтмен и вокалист Sweet Hot Jazz Band, Вова Чё Морале, известный своим мастерством в скэтировании и харизматичным выступлением в лучших традициях stand-up, станет сердцем концерта. Его вокальные техники, включая гроулинг, вдохновленный Луи Армстронгом, добавят особый колорит к вечеру.
На сцене также выступят:
Оркестр и Руководство
Симфонический оркестр Olympic Orchestra под управлением дирижера Александра Голикова и художественного руководителя Алексея Степанова обеспечит неповторимое музыкальное сопровождение.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!