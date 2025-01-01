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Киноафиша Джаз и рок-н-ролл на крыше с симфоническим оркестром

Джаз и рок-н-ролл на крыше с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Неповторимый вечер джаза и рок-н-ролла на крыше Санкт-Петербурга

Мировые хиты из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Чака Берри, Элвиса Пресли и других культовых исполнителей прозвучат на крыше с видом на залив в исполнении лучших джазовых музыкантов города в сопровождении оркестра. Вся романтика Санкт-Петербурга на одном концерте — лето, крыша, закат солнца, джаз и рок-н-ролл!

Программа вечера

В программе концерта вы услышите такие незабываемые композиции, как:

  • What a Wonderful World
  • Sing, Sing, Sing
  • Hit the Road, Jack
  • Sway
  • Strangers in the Night
  • Jailhouse Rock
  • Johnny be Good
  • Rock Around the Clock
  • Blues Suede Shoes
  • и многие другие хиты.

Представьте, как на сцене джазовый ансамбль вместе с оркестром исполняет одну из известных композиций Луи Армстронга, а рядом открывается шикарный вид на Финский залив. На распахнутом темнеющем небе виден закат во всей своей красе!

Уникальные исполнители

Это не просто проект «Джаз и рок-н-ролл с симфоническим оркестром», это настоящее культурное событие с особой атмосферой, пропитанное колоритом города на Неве.

Фронтмен и вокалист Sweet Hot Jazz Band, Вова Чё Морале — знаменитый поющий трубач, который в совершенстве владеет искусством скэта и легко ведет концерт в лучших Stand-up традициях. В его арсенале множество вокальных техник, в том числе гроулинг, прародителем которого является Луи Армстронг.

Иван Васильев (Olympic Brass) — виртуозный трубач, работающий в направлениях джаза и рок-музыки, композитор и аранжировщик. Он выступал в составе многих известных джазовых коллективов и является лауреатом петербургского фестиваля-конкурса «Триумф джаза».

Константин Маминов — саксофонист, солист многих профессиональных ансамблей и оркестров, в числе которых — оркестр «Саксофоны Санкт-Петербурга». Константин известен как яркий универсальный музыкант, владеющий разными стилями джаза и современной музыки.

Оркестр Olympic Orchestra

Лучшие джазмены города и оркестр Olympic Orchestra встретятся на одной сцене крыши Roof Place, чтобы исполнить легендарные хиты. Вас ждет потрясающий вечер, который запомнится надолго.

Оркестр Olympic Orchestra:

  • Дирижёр — Александр Голиков
  • Художественный руководитель — Алексей Степанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
20:00 от 1900 ₽

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