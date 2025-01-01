Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах

Магия музыки и ностальгии в «Коломенском»

В этот вечер зал, освещённый мерцанием свечей, наполнится мелодиями, знакомыми многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука, проникнуться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере.

Золотая классика и поэтичные интонации

В программе концерта — музыка великих композиторов: Джорджа Гершвина, Генри Манчини, Антонио Карлоса Жобима, Арно Дюнаевского и других. Зрители услышат золотую классику Голливуда, поэтичные интонации французского кино и любимые музыкальные темы из фильмов «Весна» и «Покровские ворота», которые вызывают множество трепетных воспоминаний.

Программа вечера

Дж. Гершвин — «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

Дж. Гершвин — «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»

Дж. Гершвин — «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»

Н. Бродский — «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»

Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»

В. Гамалия — «Besame mucho»

А. Бабаджанян — «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)

И. Дунаевский — «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)

И. Дунаевский — «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»

И. Дунаевский — «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»

В. Соловьёв-Седой — «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано), заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI

Леонид Велишаев (фортепиано)

Подробности

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Место проведения

Концерт состоится в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, Театральной Хоромине.