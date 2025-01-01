Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах

Магия музыки и ностальгии в «Коломенском»
В этот вечер зал, освещённый мерцанием свечей, наполнится мелодиями, знакомыми многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука, проникнуться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере.
Золотая классика и поэтичные интонации
В программе концерта — музыка великих композиторов: Джорджа Гершвина, Генри Манчини, Антонио Карлоса Жобима, Арно Дюнаевского и других. Зрители услышат золотую классику Голливуда, поэтичные интонации французского кино и любимые музыкальные темы из фильмов «Весна» и «Покровские ворота», которые вызывают множество трепетных воспоминаний.
Программа вечера
- Дж. Гершвин — «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
- Дж. Гершвин — «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
- Дж. Гершвин — «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
- Н. Бродский — «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
- Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
- Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
- В. Гамалия — «Besame mucho»
- А. Бабаджанян — «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)
- И. Дунаевский — «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)
- И. Дунаевский — «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»
- И. Дунаевский — «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»
- В. Соловьёв-Седой — «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»
Исполнители
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
- Евгения Красилова (сопрано), заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI
- Леонид Велишаев (фортепиано)
Подробности
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Место проведения
Концерт состоится в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, Театральной Хоромине.