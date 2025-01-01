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Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах
Билеты от 800₽
Киноафиша Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах

Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Магия музыки и ностальгии в «Коломенском»

В этот вечер зал, освещённый мерцанием свечей, наполнится мелодиями, знакомыми многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука, проникнуться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере.

Золотая классика и поэтичные интонации

В программе концерта — музыка великих композиторов: Джорджа Гершвина, Генри Манчини, Антонио Карлоса Жобима, Арно Дюнаевского и других. Зрители услышат золотую классику Голливуда, поэтичные интонации французского кино и любимые музыкальные темы из фильмов «Весна» и «Покровские ворота», которые вызывают множество трепетных воспоминаний.

Программа вечера

  • Дж. Гершвин — «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
  • Дж. Гершвин — «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
  • Дж. Гершвин — «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
  • Н. Бродский — «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
  • Г. Манчини — «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
  • Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
  • В. Гамалия — «Besame mucho»
  • А. Бабаджанян — «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)
  • И. Дунаевский — «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)
  • И. Дунаевский — «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»
  • И. Дунаевский — «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»
  • В. Соловьёв-Седой — «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано), заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI
  • Леонид Велишаев (фортепиано)

Подробности

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Место проведения

Концерт состоится в Музее-заповеднике «Коломенское», в Дворце царя Алексея Михайловича, Театральной Хоромине.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

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