Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском
Билеты от 800₽
Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском

Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир ностальгии. Концерт в Театральной хоромине

В этот вечер зал, освещённый мерцанием свечей, наполнится мелодиями, знакомыми многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука и испытать щемящее чувство ностальгии в элегантной атмосфере.

Программа концерта

В программе звучит золотая классика Голливуда, поэтичные интонации французского кино и музыкальные темы из любимых советских фильмов. Каждая мелодия вызывает трепетные воспоминания и позволяет насладиться блеском и грустью ушедшего джазового века.

  • Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
  • «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
  • «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
  • Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
  • Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
  • Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
  • К. Веласкес: Besame mucho
  • В. Гамалия: «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)
  • А. Бабаджанян: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)
  • И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»
  • И. Дунаевский: «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»
  • В. Соловьёв-Седой: «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»

Обратите внимание, что программа может подвергаться изменениям. Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано) — Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
  • Павел Прокимов (контрабас)
  • Леонид Велишаев (фортепиано)

Длительность и место проведения

Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском

Ноябрь
16 ноября воскресенье
17:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

