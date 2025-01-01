Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском

Музыкальное путешествие в мир ностальгии. Концерт в Театральной хоромине

В этот вечер зал, освещённый мерцанием свечей, наполнится мелодиями, знакомыми многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука и испытать щемящее чувство ностальгии в элегантной атмосфере.

Программа концерта

В программе звучит золотая классика Голливуда, поэтичные интонации французского кино и музыкальные темы из любимых советских фильмов. Каждая мелодия вызывает трепетные воспоминания и позволяет насладиться блеском и грустью ушедшего джазового века.

Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

«The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»

«I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»

Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»

Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»

Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»

К. Веласкес: Besame mucho

В. Гамалия: «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)

А. Бабаджанян: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)

И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»

И. Дунаевский: «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»

В. Соловьёв-Седой: «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»

Обратите внимание, что программа может подвергаться изменениям. Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано) — Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

Павел Прокимов (контрабас)

Леонид Велишаев (фортепиано)

Длительность и место проведения

Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.