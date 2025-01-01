Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском

Ностальгический вечер джаза и классики в Театральной хоромине
В этот вечер зал, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Вы сможете насладиться мелодиями большого экрана, уютных кафе и концертных залов, погрузившись в тонкую игру света и звука. Атмосфера будет наполнена щемящим чувством ностальгии.
Программа концерта
В программе звучит золотая классика Голливуда, поэтичные интонации французского кино и музыкальные темы из любимых советских фильмов, с которыми у каждого из нас связано множество трепетных воспоминаний.
Вы сможете насладиться:
- Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
- «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
- «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
- Н. Бродский: «Be My Love» из к/ф «Любимец Нового Орлеана»
- Г. Манчини: «Moon River» из к/ф «Завтрак у Тиффани»
- Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
- К. Веласкес: «Besame mucho»
- В. Гамалия: «Город влюблённых» (сл. В. Орлова)
- А. Бабаджанян: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)
- И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»
- И. Дунаевский: «Журчат ручьи» (сл. М. Вольпина) из к/ф «Весна»
- В. Соловьёв-Седой: «Подмосковные вечера» (сл. М. Матусовского) из к/ф «В дни спартакиады»
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Исполнители
Концерт представляют:
- Евгения Красилова (сопрано) – заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
- Павел Прокимов (контрабас)
- Леонид Велишаев (фортепиано)
Длительность и место проведения
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.