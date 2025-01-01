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Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском
Билеты от 800₽
Киноафиша Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском

Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт в Театральной хоромине

В этот вечер зал, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука, проникнуться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере.

Программа вечера

В программе — золотая классика Голливуда, поэтичные интонации французского кино и музыкальные темы из всеми любимых советских фильмов. Эти мелодии вызывают множество трепетных воспоминаний и создают уникальное настроение. Вы сможете насладиться:

  • Дж. Гершвин: Summertime из оперы Порги и Бесс
  • Дж. Гершвин: The Man I Love из к/ф Человек, которого я люблю
  • Дж. Гершвин: I Got Rhythm из к/ф Американец в Париже
  • Н. Бродский: Be My Love из к/ф Любимец Нового Орлеана
  • Г. Манчини: Moon River из к/ф Завтрак у Тиффани
  • Ж. Косма: Autumn Leaves
  • Б. Стрейхорн: Take the "A" Train
  • Ф. Лоу: Я танцевать хочу из мюзикла Моя прекрасная леди
  • К. Веласкес: Besame mucho
  • А. Бабаджанян: Город влюблённых (сл. В. Орлова)
  • И. Дунаевский: Не спеши (сл. Е. Евтушенко)
  • И. Дунаевский: Дорогие москвичи (сл. М. Червинского) из к/ф Покровские ворота
  • И. Дунаевский: Журчат ручьи (сл. М. Вольпина) из к/ф Весна
  • В. Соловьёв-Седой: Подмосковные вечера (сл. М. Матусовского) из к/ф В дни спартакиады

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано), Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу Ну-ка, все вместе на телеканале Россия 1
  • Михаил Новицкий (альт-саксофон)
  • Леонид Велишаев (фортепиано)
  • Павел Прокимов (контрабас)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник Коломенское, Дворец царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
16:00 от 800 ₽

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