Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском

Концерт в Театральной хоромине
В этот вечер зал, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука, проникнуться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере.
Программа вечера
В программе — золотая классика Голливуда, поэтичные интонации французского кино и музыкальные темы из всеми любимых советских фильмов. Эти мелодии вызывают множество трепетных воспоминаний и создают уникальное настроение. Вы сможете насладиться:
- Дж. Гершвин: Summertime из оперы Порги и Бесс
- Дж. Гершвин: The Man I Love из к/ф Человек, которого я люблю
- Дж. Гершвин: I Got Rhythm из к/ф Американец в Париже
- Н. Бродский: Be My Love из к/ф Любимец Нового Орлеана
- Г. Манчини: Moon River из к/ф Завтрак у Тиффани
- Ж. Косма: Autumn Leaves
- Б. Стрейхорн: Take the "A" Train
- Ф. Лоу: Я танцевать хочу из мюзикла Моя прекрасная леди
- К. Веласкес: Besame mucho
- А. Бабаджанян: Город влюблённых (сл. В. Орлова)
- И. Дунаевский: Не спеши (сл. Е. Евтушенко)
- И. Дунаевский: Дорогие москвичи (сл. М. Червинского) из к/ф Покровские ворота
- И. Дунаевский: Журчат ручьи (сл. М. Вольпина) из к/ф Весна
- В. Соловьёв-Седой: Подмосковные вечера (сл. М. Матусовского) из к/ф В дни спартакиады
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Исполнители
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
- Евгения Красилова (сопрано), Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу Ну-ка, все вместе на телеканале Россия 1
- Михаил Новицкий (альт-саксофон)
- Леонид Велишаев (фортепиано)
- Павел Прокимов (контрабас)
Детали мероприятия
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Место проведения: Музей-заповедник Коломенское, Дворец царя Алексея Михайловича.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.