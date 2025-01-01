Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском

Концерт в Театральной хоромине

В этот вечер зал, освещённый мерцанием свечей, наполнится музыкой, знакомой многим с детства и юности. Приглашаем вас погрузиться в тонкую игру света и звука, проникнуться щемящим чувством ностальгии в элегантной атмосфере.

Программа вечера

В программе — золотая классика Голливуда, поэтичные интонации французского кино и музыкальные темы из всеми любимых советских фильмов. Эти мелодии вызывают множество трепетных воспоминаний и создают уникальное настроение. Вы сможете насладиться:

Дж. Гершвин: Summertime из оперы Порги и Бесс

Дж. Гершвин: The Man I Love из к/ф Человек, которого я люблю

Дж. Гершвин: I Got Rhythm из к/ф Американец в Париже

Н. Бродский: Be My Love из к/ф Любимец Нового Орлеана

Г. Манчини: Moon River из к/ф Завтрак у Тиффани

Ж. Косма: Autumn Leaves

Б. Стрейхорн: Take the "A" Train

Ф. Лоу: Я танцевать хочу из мюзикла Моя прекрасная леди

К. Веласкес: Besame mucho

А. Бабаджанян: Город влюблённых (сл. В. Орлова)

И. Дунаевский: Не спеши (сл. Е. Евтушенко)

И. Дунаевский: Дорогие москвичи (сл. М. Червинского) из к/ф Покровские ворота

И. Дунаевский: Журчат ручьи (сл. М. Вольпина) из к/ф Весна

В. Соловьёв-Седой: Подмосковные вечера (сл. М. Матусовского) из к/ф В дни спартакиады

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано), Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу Ну-ка, все вместе на телеканале Россия 1

Михаил Новицкий (альт-саксофон)

Леонид Велишаев (фортепиано)

Павел Прокимов (контрабас)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник Коломенское, Дворец царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.