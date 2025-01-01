Концерт «Джаз и блюз»: классика жанра в исполнении мастеров

Концерт «Джаз и блюз» предлагает слушателям насладиться джазовыми стандартами и блюзами в исполнении ансамбля Давида Голощекина и вокалистки Юлии Касьян. Это уникальное событие станет настоящим подарком для любителей качественной музыки.

Заслуженные исполнители

Организаторами концерта выступают лауреат международных конкурсов Юлия Касьян и ансамбль джазовой музыки под руководством Давида Голощекина. Обе фигуры в мире джаза известны своими яркими выступлениями и оригинальным звучанием, что гарантирует высоким профессионализмом концерта.

Золотая репертуарная коллекция

В программе мероприятия представлены произведения великих исполнителей прошлого, таких как Билли Холидей и Элла Фицджеральд. Эти имена знакомы каждому ценителю джаза, и возможность услышать их знаменитые композиции в живом исполнении — это настоящая радость для меломанов.

Для кого событие

Концерт будет интересен не только любителям джаза и блюза, но и ценителям вокальной и инструментальной музыки в целом. Атмосфера вечера обещает быть насыщенной и вдохновляющей.