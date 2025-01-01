Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз и блюз
Киноафиша Джаз и блюз

Джаз и блюз

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Джаз и блюз»: классика жанра в исполнении мастеров

Концерт «Джаз и блюз» предлагает слушателям насладиться джазовыми стандартами и блюзами в исполнении ансамбля Давида Голощекина и вокалистки Юлии Касьян. Это уникальное событие станет настоящим подарком для любителей качественной музыки.

Заслуженные исполнители

Организаторами концерта выступают лауреат международных конкурсов Юлия Касьян и ансамбль джазовой музыки под руководством Давида Голощекина. Обе фигуры в мире джаза известны своими яркими выступлениями и оригинальным звучанием, что гарантирует высоким профессионализмом концерта.

Золотая репертуарная коллекция

В программе мероприятия представлены произведения великих исполнителей прошлого, таких как Билли Холидей и Элла Фицджеральд. Эти имена знакомы каждому ценителю джаза, и возможность услышать их знаменитые композиции в живом исполнении — это настоящая радость для меломанов.

Для кого событие

Концерт будет интересен не только любителям джаза и блюза, но и ценителям вокальной и инструментальной музыки в целом. Атмосфера вечера обещает быть насыщенной и вдохновляющей.

Купить билет на концерт Джаз и блюз

Помощь с билетами
В других городах
Январь
10 января суббота
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
22 февраля в 20:30 Квартира 8
от 600 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
16 декабря в 21:00 Стендап-клуб на Белинского
от 490 ₽
Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика
Новый год в Хогвартсе
10 января в 15:00 Imperial Hall
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше