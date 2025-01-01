Меню
Джаз хорошего настроения
Билеты от 500₽
Киноафиша Джаз хорошего настроения

Джаз хорошего настроения

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Валерий Киселёв и ансамбль классического джаза представляют программу «В настроении свинга»

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза, который пройдет в исполнении Валерия Киселёва и его ансамбля классического джаза. Этот коллектив, собранный в 1992 году, уже более 30 лет радует слушателей великолепной музыкой, исполняя классические джазовые произведения.

О музыканте

Валерий Киселёв — талантливый кларнетист и саксофонист, выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского. На его счету участие в проекте с такими известными музыкантами, как Олег Лундстрем и Анатолий Кролл, а также выступления в оркестре Натали Коул. С таким опытом он знает, как создавать настоящий джаз!

Репертуар

В репертуаре ансамбля более тысячи классических произведений. Зрители смогут насладиться как танцевальными мелодиями Бенни Гудмана и Гленна Миллера, так и романтичными композициями Дюка Эллингтона и популярными свинговыми хитами Каунта Бейси. Каждое выступление — это возможность услышать что-то новое и любимое.

Погружение в «эры свинга»

Программа «IN THE MOOD OF SWING» — это своеобразное путешествие в 30-е годы, когда джаз достиг своей пиковой популярности. Этот период, известный как «эра свинга», стал время невиданного расцвета джазовой культуры, когда ритмичная музыка биг-бэндов заполнила танцплощадки, театры, концерты и даже кино. Танцы в лучших залах Гарлема и Бродвея привлекали тысячи танцевальных пар, в то время как джаз завоёвывал сердца людей всех возрастов и социального статуса.

Приглашаем!

Присоединяйтесь к нам на встречу с великой музыкой! Программа «В настроении свинга» ждет вас на сцене клуба «Петрович», расположенного по адресу: Москва, ул. Мясницкая, 24, стр. 3.

Купить билет на концерт Джаз хорошего настроения

Октябрь
Ноябрь
31 октября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 500 ₽
28 ноября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽

