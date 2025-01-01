Джаз двух столиц: новая программа от Владимира Нестеренко

В программе «Джаз двух столиц» виртуозный музыкант Владимир Нестеренко представит свои авторские композиции и джазовую классику в оригинальном прочтении. В этом проекте внимание уделено поиску новых идей и нестандартных музыкальных решений, с уважением к корням джаза и академической музыки.

О музыканте

Владимир Нестеренко — известный джазовый полиинструменталист, мастер игры на фортепиано, флейте и Хаммонд-органе. Он является лауреатом множества премий и имеет обширную гастрольную практику. Его сотрудничество с такими звездами, как Дидье Локвуд, Стив Слагл, Майлз Гриффит и Игорь Бутман, подчеркивает его профессионализм и артистизм на международной сцене.

Состав ансамбля

К выступлению Нестеренко присоединились талантливые музыканты:

Владимир Нестеренко — Хаммонд-орган

Андрей Блинчевский — саксофон

Виталий Прусаков — гитара

Гарий Багдасарьян — ударные

Не упустите возможность насладиться живыми джазовыми мелодиями и уникальной интерпретацией классических произведений в исполнении этого талантливого ансамбля!