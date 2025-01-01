Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз двух столиц
Киноафиша Джаз двух столиц

Джаз двух столиц

12+
Возраст 12+

О концерте

Джаз двух столиц: новая программа от Владимира Нестеренко

В программе «Джаз двух столиц» виртуозный музыкант Владимир Нестеренко представит свои авторские композиции и джазовую классику в оригинальном прочтении. В этом проекте внимание уделено поиску новых идей и нестандартных музыкальных решений, с уважением к корням джаза и академической музыки.

О музыканте

Владимир Нестеренко — известный джазовый полиинструменталист, мастер игры на фортепиано, флейте и Хаммонд-органе. Он является лауреатом множества премий и имеет обширную гастрольную практику. Его сотрудничество с такими звездами, как Дидье Локвуд, Стив Слагл, Майлз Гриффит и Игорь Бутман, подчеркивает его профессионализм и артистизм на международной сцене.

Состав ансамбля

К выступлению Нестеренко присоединились талантливые музыканты:

  • Владимир Нестеренко — Хаммонд-орган
  • Андрей Блинчевский — саксофон
  • Виталий Прусаков — гитара
  • Гарий Багдасарьян — ударные

Не упустите возможность насладиться живыми джазовыми мелодиями и уникальной интерпретацией классических произведений в исполнении этого талантливого ансамбля!

Купить билет на концерт Джаз двух столиц

Помощь с билетами
В других городах
Январь
25 января воскресенье
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

В ближайшие дни

#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
8 января в 20:00 Дом Архитектора
от 3000 ₽
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
10 января в 21:50 Trans-Force
от 990 ₽
Рождественский вечер блюза
12+
Джаз
Рождественский вечер блюза
7 января в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше