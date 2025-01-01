Меню
Джаз дуэт MarLindo
16+
Джаз дуэт MarLindo с новогодним концертом в "Музыка кофе и вина"

Приглашаем вас на незабываемый новогодний концерт джаз дуэта MarLindo, который состоится в уютной атмосфере заведения «Музыка кофе и вина». Это событие станет великолепным началом праздничного сезона и подарит вам уникальные музыкальные впечатления.

Что вас ждет?

В программе концерта – множество любимых мелодий в джазовом исполнении, а также оригинальные аранжировки известных новогодних хитов. Дуэт MarLindo легко сочетает элементы джаза и современных музыкальных направлений, создавая атмосферу тепла и уюта.

Уютная атмосфера «Музыка кофе и вина»

Заведение славится своим уникальным интерьером и высоким качеством обслуживания. Здесь каждый гость сможет насладиться не только живой музыкой, но и изысканными напитками и угощениями, создающими идеальное сочетание для зимнего вечера.

Интересный факт о дуэте

Джаз дуэт MarLindo известен своим творческим подходом к интерпретации классики, а также участием в различных музыкальных фестивалях. Они регулярно выступают как в России, так и за ее пределами, принося радость и вдохновение своим зрителям.

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться волшебством новогодней ночи с MarLindo. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт Джаз дуэт MarLindo

19 декабря пятница
21:30
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
от 700 ₽

