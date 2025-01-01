Меню
Джаз Дуэт Аллы Ибрагимовой
Джаз Дуэт Аллы Ибрагимовой

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Джаз-дуэт Аллы Ибрагимовой в клубе "Музыка кофе и вина"

Приглашаем вас на уникальный концерт джаз-дуэта Аллы Ибрагимовой, который погрузит вас в атмосферу изысканности и романтики. «Музыка кофе и вина» — это не просто название, а настоящая философия, которая вдохновляет каждую ноту выступления.

Что вас ждет на концерте?

Алла Ибрагимова, известная своим необычным тембром и мастерством исполнения, объединяет в своем концерте элементы джаза и классической музыки. Этот вечер наполнится изящными мелодиями, которые раскроют мире кофе и вина. Вы сможете насладиться не только живыми композициями, но и погружением в атмосферу уютного кафе.

Интересные факты о дуэте

  • Джаз-дуэт был основан в 2015 году и с тех пор активно радует зрителей по всей стране.
  • В репертуаре дуэта есть как классические джазовые стандарты, так и современные композиции, созданные специально для выступления.
  • Алла Ибрагимова была участницей множества международных фестивалей и имеет высокие оценки критиков за свои выступления.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен как истинным ценителям джаза, так и тем, кто просто хочет провести вечер в приятной обстановке с хорошей музыкой. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и атмосферой творчества!

Погрузитесь в мир звуков и эмоций вместе с дуэтом Аллы Ибрагимовой. Приходите и откройте для себя новое звучание любимых мелодий!

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
19:30 от 400 ₽

