Джаз для влюбленных: Романтический концерт с джазовой звездой Габриэль Биггест на панорамной крыше

Романтический концерт на крыше универмага «Цветной»

На панорамной крыше универмага «Цветной» ожидается вечер живого джаза в исполнении харизматичной звезды Габриэль Биггест и его коузи бэнд. Концерт обещает стать настоящим признанием в чувствах, переданным через музыку, голос и ритм.

В программе вечера запланированы лучшие джазовые хиты о любви, которые наполнены теплом, нежностью и страстью. Среди них такие знаменитые композиции, как Fly Me to the Moon, My Funny Valentine, L-O-V-E, Unforgettable и Let’s Stay Together. Эти мелодии создадут волшебное настроение, ради которого мы с нетерпением ждём зимних вечеров.

Музыка будет звучать на фоне захватывающего панорамного вида на Москву. Вы увидите Цветной бульвар, силуэт Кремля и Останкинскую башню — все это словно становится декорацией к романтическому фильму. Атмосфера дополнится вкусными коктейлями от бара, мягким светом свечей и гирлянд, а также изысканным дизайном одной из самых фотогеничных крыш города.

«Джаз для влюбленных» — это идеальное место для романтического свидания с любимым человеком или для незабываемого времени наедине с собой.