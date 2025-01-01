Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз для нас. Научно-популярная лекция с музыкальным сопровождением
Киноафиша Джаз для нас. Научно-популярная лекция с музыкальным сопровождением

Джаз для нас. Научно-популярная лекция с музыкальным сопровождением

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий проект «Джаз для нас» в клубе Эссе

Приглашаем вас на незабываемую лекцию-концерт в рамках творческого проекта «Джаз для нас». Это уникальная возможность погрузиться в мир истории джазового искусства, узнать о различных стилях и направлениях, а также о взаимодействии джаза с классикой и этническими формами. Освежите знания о жизни и творчестве легендарных джазменов и получите представление о том, как возникали популярные композиции.

Автор проекта и ведущая — Елена Лубяная, кандидат искусствоведения, лауреат международных джазовых конкурсов и педагог кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова. Она ненавязчиво поделится с вами самыми интересными фактами о джазе в формате научно-популярной лекции, дополняя ее живым музыкальным сопровождением.

Лекция-концерт, посвященная Френку Синатре

27 сентября мы будем отмечать не просто лекцию, а погружение в эпоху «Голубых глаз» — Френка Синатры. Этот артист не просто исполнял песни; он создавал атмосферу, в которой каждый слушатель ощущал свою связь с музыкой. Бархатный голос Синатры завоевал сердца миллионов, а его бунтарский характер заставлял ломать стереотипы.

На лекции вы сможете узнать:

  • Как мальчик из итальянского квартала стал одной из самых ярких звезд джаза и какой ценой ему далась слава.
  • Чем закончилась дружба Синатры с американским президентом и итальянской мафией.
  • С какой из своих жен он ощущал истинное счастье.

Окажитесь в эпохе, где за блеском сцены скрываются страсть, амбиции и вечная борьба за совершенство. Уникальные факты о жизни одного из лучших голосов XX века подарят вам непревзойденные эмоции. Кроме того, вы услышите главные композиции певца в живом исполнении джазового ансамбля, что создаст изысканную атмосферу клуба «Эссе».

Не упустите шанс стать частью громкой истории джаза в непринужденной обстановке. Ждем вас!

«Лучший способ пережить себя — стать легендой» — Ф. Синатра

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 27 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
14:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best
6+
Неоклассика
Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best
30 октября в 19:00 Ростовская филармония
от 2150 ₽
6+
Рок
Симфо-рок. Мировые хиты на скрипках
18 октября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1400 ₽
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
5 сентября в 21:00 Вокруг центр
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше