Джаз для нас. Научно-популярная лекция с музыкальным сопровождением

Творческий проект «Джаз для нас» в клубе Эссе

Приглашаем вас на незабываемую лекцию-концерт в рамках творческого проекта «Джаз для нас». Это уникальная возможность погрузиться в мир истории джазового искусства, узнать о различных стилях и направлениях, а также о взаимодействии джаза с классикой и этническими формами. Освежите знания о жизни и творчестве легендарных джазменов и получите представление о том, как возникали популярные композиции.

Автор проекта и ведущая — Елена Лубяная, кандидат искусствоведения, лауреат международных джазовых конкурсов и педагог кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова. Она ненавязчиво поделится с вами самыми интересными фактами о джазе в формате научно-популярной лекции, дополняя ее живым музыкальным сопровождением.

Лекция-концерт, посвященная Френку Синатре

27 сентября мы будем отмечать не просто лекцию, а погружение в эпоху «Голубых глаз» — Френка Синатры. Этот артист не просто исполнял песни; он создавал атмосферу, в которой каждый слушатель ощущал свою связь с музыкой. Бархатный голос Синатры завоевал сердца миллионов, а его бунтарский характер заставлял ломать стереотипы.

На лекции вы сможете узнать:

Как мальчик из итальянского квартала стал одной из самых ярких звезд джаза и какой ценой ему далась слава.

Чем закончилась дружба Синатры с американским президентом и итальянской мафией.

С какой из своих жен он ощущал истинное счастье.

Окажитесь в эпохе, где за блеском сцены скрываются страсть, амбиции и вечная борьба за совершенство. Уникальные факты о жизни одного из лучших голосов XX века подарят вам непревзойденные эмоции. Кроме того, вы услышите главные композиции певца в живом исполнении джазового ансамбля, что создаст изысканную атмосферу клуба «Эссе».

Не упустите шанс стать частью громкой истории джаза в непринужденной обстановке. Ждем вас!

«Лучший способ пережить себя — стать легендой» — Ф. Синатра