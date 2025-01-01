Джаз для дошкольников

Знакомство с джазом для детей в Санкт-Петербургской джазовой филармонии

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки состоится увлекательная программа Ленинградского диксиленда. Это мероприятие станет отличной возможностью для маленьких зрителей познакомиться с миром джазовой музыки через забавные задания, конкурсы и викторины.

Музыка, которая будет звучать

В программе прозвучат танцевальные мелодии диксилендовых оркестров, а также любимые композиции из мультфильмов в джазовом исполнении. Эти мелодии создадут атмосферу веселья и праздника, что обеспечит увлекательное времяпровождение для всей семьи.

Ведущий программы

Ведущий мероприятия — заслуженный артист России Олег Кувайцев. Его харизма и опыт непременно сделают программу насыщенной и интересной.

Почему стоит посетить

Программа подходит для родителей с маленькими детьми, которые хотят познакомить их с джазовой музыкой. Это уникальная возможность привить интерес к музыке с ранних лет и создать позитивные воспоминания о культурных мероприятиях.