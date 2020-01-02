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Джаз. Девушки. И не только
Киноафиша Джаз. Девушки. И не только

Спектакль Джаз. Девушки. И не только

Постановка
ГИТИС-театр 16+
Режиссер Дмитрий Белов, Анна Трифонова, Дмитрий Супонин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Музыка, любовь и гангстеры в новом спектакле ГИТИС-театра

Зрители станут свидетелями захватывающего приключения безработных музыкантов. В поисках работы они оказываются в гангстерской разборке, но находят неожиданный выход — устраиваются в джазовый коллектив, гастролирующий в солнечном Майами.

Необычное перевоплощение

Чтобы скрыть свою истинную сущность, герои наряжаются в дамские платья из похоронного бюро. Это комичное преображение приводит их в любовные перипетии, которые вносят еще больше неожиданных поворотов в их жизнь.

Майами: мечты и реальность

Поезд, мчавшийся прочь от ледяных ветров озера Мичиган, врывается в раскаленный от солнца Майами. Это место кажется воплощением американской мечты — с пляжами, яхтами и миллионерами. Однако, как показывает история, счастье не всегда там, где его ожидаешь. Оно может быть найдено в простых вещах — взгляде единственной и неповторимой.

 

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