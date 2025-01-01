Джаз, блюз и другие

Музыкальное путешествие в сердце Нового Орлеана. Концерт в Музыкальной квартире на Тверской

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое перенесет вас в атмосферу Нового Орлеана — города, в котором музыка звучит повсюду и всегда. Именно здесь, по мнению многих, родился джаз, и именно здесь сосредоточены все разнообразные стили американской музыки.

О Московском хоровом театре Бориса Певзнера

Московский хоровой театр Бориса Певзнера — это первый в новейшей музыкальной истории хоровой театр, основанный в 1991 году известным дирижером Борисом Певзнером. За 28 лет существования на сцене коллектив выработал уникальный стиль исполнения и завоевал множество поклонников. Труппа состоит из солистов, многие из которых являются лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов.

Многожанровый подход и музыкальные миниатюры

Театр многожанровый, и каждый номер — это маленький спектакль. Опираясь на традиции камерного пения, артисты исполняют музыкальные миниатюры, погружающие зрителя в особый эмоциональный мир. Вы сможете оказаться в Европейском салоне XIX века, в российской провинции или в еврейском местечке.

Концерт в лицах и роль рояля

Борис Певзнер стремится к созданию на сцене музыкальных циклов, объединенных единым художественным «стержнем». В результате рождается новый жанр — «концерт в лицах», не имеющий аналогов в вокально-ансамблевой практике. В этом музыкальном путешествии важную роль играет и рояль. Пианистка Елена Гречникова обогащает звучание ансамбля своим «оркестровым» подходом и является полноправным соавтором всех творческих идей маэстро.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 1 час 20 минут без антракта. Не упустите возможность насладиться искусством, которое сочетает в себе музыкальные традиции и современные интерпретации!