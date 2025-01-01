Джаз-бэнд ViraBand в «Музыка кофе и вина»

В этом месяце зрителей ждет уникальное музыкальное событие! Виталий Расин, талантливый вокалист, мультиинструменталист, композитор и аранжировщик, представит свой джаз-бэнд «Vi Ra band». Этот коллектив славится тем, что исполняет известные произведения в оригинальных аранжировках, а также авторскую музыку, которую сложно забыть.

Яркие выступления

Каждое выступление ViraBand — это настоящая праздник для музыкальных ценителей. Концерты всегда отличаются динамичностью и насыщенностью, благодаря чему зрители могут почувствовать уникальную атмосферу. Ни одно шоу не похоже на предыдущее, что делает каждое выступление поистине незабываемым.

Не упустите возможность!

Приглашаем всех любителей джазовой музыки насладиться уникальными аранжировками и оригинальными композициями, созданными самыми талантливыми музыкантами. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!