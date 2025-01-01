Меню
Киноафиша Джаз бэнд «Сохранич Band»

Джаз бэнд «Сохранич Band»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Сохранич Band»: Музыка, Кофе и Вино в Сердце Санкт-Петербурга

В этот уикенд в Санкт-Петербурге пройдет незабываемый вечер с джазом, кофе и вином. Встречайте джаз-бэнд «Сохранич Band». Это уникальный ансамбль, который сочетает в себе великолепное звучание и непринужденную атмосферу.

О «Сохранич Band»

Джаз-бэнд «Сохранич Band» известен своим уникальным стилем, который включает элементы сметационных и современных джазовых направлений. Музыканты виртуозно исполняют классические хиты, а также авторские композиции, создавая теплую и расслабляющую атмосферу.

Что вас ждет на концерте?

  • Завораживающие джазовые номера в исполнении профессионалов;
  • Дегустация ароматного кофе и лучших вин;
  • Непринужденная обстановка для общения и отдыха.

Не упустите шанс окунуться в мир джаза, насладиться изысканными вкусами и провести вечер в компании искренних эмоций. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
19:30 от 600 ₽

