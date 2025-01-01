Меню
Киноафиша Джаз бэнд «Lady Soul»

Джаз бэнд «Lady Soul»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыка кофе и вина с джаз-бэндом «Lady Soul»

Приглашаем вас на вечер, наполненный джазовыми мелодиями и уютной атмосферой! Петербургский джазовый квинтет «Lady Soul» объединит традиционные джазовые мотивы, создавая неповторимое звучание, которое заставит вас забыть о повседневной суете.

Кто они?

«Lady Soul» — это великолепный ансамбль, состоящий из вокалиста, пианиста, саксофониста, бас-гитариста и ударника. Каждый участник привносит в музыку свою индивидуальность, насыщая её оригинальными ритмами и яркими эмоциями.

Что вас ждет на спектакле?

Вечер «Музыка кофе и вина» подарит вам возможность насладиться не только качественной джазовой музыкой, но и великолепными напитками. Будьте готовы к сочетанию среды, где звуки саксофона перекликаются с ароматами свежего кофе и изысканных вин.

Интересные факты

  • Джаз, как музыкальный жанр, возник в начале 20 века в США и с тех пор стал важной частью мировой музыкальной культуры.
  • Квинтет «Lady Soul» получил признание на местных джазовых фестивалях и активно выступает в известных клубах Петербурга.

Не пропустите шанс окунуться в мир джаза с «Lady Soul»! Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей хорошей музыки.

Купить билет на концерт Джаз бэнд «Lady Soul»

Сентябрь
21 сентября воскресенье
19:30
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
от 600 ₽

