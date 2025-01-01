Джаз бэнд «Lady Soul»

Приглашаем вас на вечер, наполненный джазовыми мелодиями и уютной атмосферой! Петербургский джазовый квинтет «Lady Soul» объединит традиционные джазовые мотивы, создавая неповторимое звучание, которое заставит вас забыть о повседневной суете.
«Lady Soul» — это великолепный ансамбль, состоящий из вокалиста, пианиста, саксофониста, бас-гитариста и ударника. Каждый участник привносит в музыку свою индивидуальность, насыщая её оригинальными ритмами и яркими эмоциями.
Вечер «Музыка кофе и вина» подарит вам возможность насладиться не только качественной джазовой музыкой, но и великолепными напитками. Будьте готовы к сочетанию среды, где звуки саксофона перекликаются с ароматами свежего кофе и изысканных вин.
Не пропустите шанс окунуться в мир джаза с «Lady Soul»! Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей хорошей музыки.