Джаз бэнд Inga & Foggy Jazz

Музыка под дождем: Инга фон Грот Соколова и её мир джаза

Муза и идейный вдохновитель ансамбля, вокалистка Инга фон Грот Соколова, приглашает вас погрузиться в уникальную атмосферу музыки. Она автор стихов и песен на русском языке в жанрах джаз, блюз и соул. Инга представит свои работы с альбомом Незабудки под дождем , записанным на Петербургской Студии Грамзаписи, а также несколькими синглами, созданными в Доме Актера.

Творческий путь и достижения

Инга фон Грот Соколова является лауреатом Международного Фольклорного Блюзового Фестиваля BLUES Дельты Невы. Она активно участвует в джазовых фестивалях, таких как 1 jazz.ru, Джаз над Волховом, All That Jazz и Международный Форум-фестиваль Jazz Across Borders (JAB). Будучи членом Союза Концертных Деятелей Петербурга, Инга регулярно выступает на концертах Краш-клуба, созданного артистами Мариинского театра.

Уникальная атмосфера выступлений

Как резидент легендарного джаз-клуба Квадрат, Инга фон Грот Соколова выступает на различных площадках и принимает участие в джемах в Петербурге и Москве. Она collaborates с талантливыми, неординарными музыкантами, каждый из которых является настоящим мастером своего дела.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальными эмоциями на концерте Инги фон Грот Соколовой, где каждый выступление — это событие, заставляющее сердца биться в такт мелодии.