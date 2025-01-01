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Джаз-бэнд Фёдора Кувайцева
Киноафиша Джаз-бэнд Фёдора Кувайцева

Джаз-бэнд Фёдора Кувайцева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Дикси HIT Ленд»: Концертная программа легендарного джазового коллектива

Событие, которое нельзя пропустить! В джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге пройдет уникальный концерт «Дикси HIT Ленд». Эта программа — дань уважения славным традициям джазового жанра, которые были заложены еще в начале XX века.

О программе

«Дикси HIT Ленд» — это не просто концерт, а настоящая музыкальная путешествие во времени. Зрители смогут насладиться как классическими произведениями, так и современными аранжировками, которые подарит высококлассный состав музыкантов. Коллектив, известный своим ярким стилем и мастерством исполнения, готов удивить даже самых искушенных любителей джаза.

Интересные факты

  • Джаз-клуб Игоря Бутмана — одно из самых известных мест для джазовых исполнений в России.
  • Коллектив «Дикси HIT Ленд» состоит из талантливых музыкантов, каждый из которых имеет за плечами множество успешных проектов.
  • Концерт пройдет в уютной атмосфере клуба, что позволит зрителям не только насладиться музыкой, но и погрузиться в уникальную атмосферу джазовой культуры.

Билеты уже в продаже. Убедитесь, что вы застали лучшие места, и готовьтесь к незабываемому вечеру под звуки джаза!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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