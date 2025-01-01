Джаз-бэнд Фёдора Кувайцева

«Дикси HIT Ленд»: Концертная программа легендарного джазового коллектива

Событие, которое нельзя пропустить! В джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге пройдет уникальный концерт «Дикси HIT Ленд». Эта программа — дань уважения славным традициям джазового жанра, которые были заложены еще в начале XX века.

О программе

«Дикси HIT Ленд» — это не просто концерт, а настоящая музыкальная путешествие во времени. Зрители смогут насладиться как классическими произведениями, так и современными аранжировками, которые подарит высококлассный состав музыкантов. Коллектив, известный своим ярким стилем и мастерством исполнения, готов удивить даже самых искушенных любителей джаза.

Интересные факты

Джаз-клуб Игоря Бутмана — одно из самых известных мест для джазовых исполнений в России.

Коллектив «Дикси HIT Ленд» состоит из талантливых музыкантов, каждый из которых имеет за плечами множество успешных проектов.

Концерт пройдет в уютной атмосфере клуба, что позволит зрителям не только насладиться музыкой, но и погрузиться в уникальную атмосферу джазовой культуры.

Билеты уже в продаже. Убедитесь, что вы застали лучшие места, и готовьтесь к незабываемому вечеру под звуки джаза!