Джаз 60-х годов

Возвращение джаза: вечер 60-х в Санкт-Петербургской филармонии

Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки приглашает всех ценителей жанра на уникальный вечер, посвященный джазу 60-х годов. В заслуженном центре джазовой культуры выступит известный солист Юрий Богатырев, который является частью оркестров «Саксофоны Санкт-Петербурга» Геннадия Гольштейна и Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина.

Что ждать от программы?

Ансамбль, состоящий из талантливых музыкантов на тенор-саксофоне, трубе, тромбоне, фортепиано, контрабасе и ударных инструментах, представит знаковые композиции той эпохи. Зрители смогут насладиться как известными хитами, так и редкими музыкальными жемчужинами. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки и поклонников стиля 60-х.

Интересные факты о джазе 60-х

60-е годы были знаковыми в истории джаза, когда происходило множество новаций и экспериментов. В это время объединялись различные музыкальные направления, и многие джазмены начали активно смешивать элементы рока и соула в свою музыку. Этот период стал площадкой для творчества таких гениев, как Джон Колтрейн и Майлз Дэвис, чей вклад в мир джаза сложно переоценить.

Не упустите возможность перенестись в атмосферу этой удивительной эпохи и насладиться качественной музыкой, исполненной настоящими мастерами своего дела!