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Джаз & Стендап клуб в центре Питера
Киноафиша Джаз & Стендап клуб в центре Питера

Джаз & Стендап клуб в центре Питера

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап от лучших в клубе на Белинского

В самом центре Санкт-Петербурга, в стендап-клубе на Белинского, пройдет уникальный концерт, который объединит музыкальные и комедийные жанры. Любители юмора и стендапа обязательно оценят этот захватывающий формат, который стал возможен благодаря сотрудничеству легендарного джаз-клуба The Hat и настоящего петербургского стендап-клуба.

Выступления опытных комиков

На сцене выступят только лучшие комики из Москвы и Санкт-Петербурга, известные своими выступлениями на телеканалах ТНТ и СТС, а также в популярных проектах на YouTube. Они обойдут подготовленный материал и представят зрителям как свои самые актуальные шутки, так и новинки, проверяя их на реакцию аудитории.

Уникальная атмосфера

Зрители смогут насладиться не только целью угарного стендапа, но и великолепной кухней и баром с доступными ценами. Это отличная возможность провести вечер в компании профессиональных комиков, чьи выступления основаны на многолетнем опыте и успешных эфирах.

Не упустите шанс увидетьживую комедию

Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуется заранее приобрести их для гарантированного доступа на стены стендапа. Не упустите возможность стать частью вечера, полного смеха и положительных эмоций от лучших стендап-комиков страны!

Купить билет на концерт Джаз & Стендап клуб в центре Питера

Помощь с билетами
В других городах
Август
15 августа суббота
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1650 ₽
16 августа воскресенье
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
17 августа понедельник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1650 ₽
18 августа вторник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
19 августа среда
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1650 ₽
20 августа четверг
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
21 августа пятница
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1650 ₽
22 августа суббота
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
23 августа воскресенье
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1650 ₽
24 августа понедельник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
25 августа вторник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1650 ₽
26 августа среда
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
27 августа четверг
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1650 ₽
28 августа пятница
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
29 августа суббота
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1650 ₽
31 августа понедельник
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а

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