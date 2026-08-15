Джаз & Стендап клуб в центре Питера

Стендап от лучших в клубе на Белинского

В самом центре Санкт-Петербурга, в стендап-клубе на Белинского, пройдет уникальный концерт, который объединит музыкальные и комедийные жанры. Любители юмора и стендапа обязательно оценят этот захватывающий формат, который стал возможен благодаря сотрудничеству легендарного джаз-клуба The Hat и настоящего петербургского стендап-клуба.

Выступления опытных комиков

На сцене выступят только лучшие комики из Москвы и Санкт-Петербурга, известные своими выступлениями на телеканалах ТНТ и СТС, а также в популярных проектах на YouTube. Они обойдут подготовленный материал и представят зрителям как свои самые актуальные шутки, так и новинки, проверяя их на реакцию аудитории.

Уникальная атмосфера

Зрители смогут насладиться не только целью угарного стендапа, но и великолепной кухней и баром с доступными ценами. Это отличная возможность провести вечер в компании профессиональных комиков, чьи выступления основаны на многолетнем опыте и успешных эфирах.

Не упустите шанс увидетьживую комедию

Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуется заранее приобрести их для гарантированного доступа на стены стендапа. Не упустите возможность стать частью вечера, полного смеха и положительных эмоций от лучших стендап-комиков страны!