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Джаз — это Люди: Чарли Паркер
Киноафиша Джаз — это Люди: Чарли Паркер

Джаз — это Люди: Чарли Паркер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джаз - это Люди: Встреча с Чарли Паркером

Проект «Джаз - это Люди» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир джаза, познакомившись с его выдающимися представителями. Здесь джаз представлен не просто как музыкальный стиль, а как история жизни легендарных музыкантов, оставивших свой след в искусстве.

Чарли Паркер: Легенда бибопа

Одним из ключевых персонажей проекта станет Чарли Паркер (1920-1955) — американский джазовый саксофонист и композитор, который сыграл важнейшую роль в развитии бибопа. Свою музыкальную карьеру он начал в 11 лет, а в 14 уже выступал в школьном ансамбле, арендуя инструмент в школе. Паркер стал известен благодаря своим инновациям, которые кардинально изменили джазовую музыку.

Инновации и Вдохновение

В интервью 1950-х годов Паркер вспоминал, как в одной из ночей 1939 года, играя «Cherokee» с гитаристом Уильямом «Бидди» Флитом, он пришёл к идее, которая стала революционной для джаза. Используя все двенадцать звуков хроматической гаммы, он открыл новые горизонты для мелодий, что нарушало традиционные принципы построения джазовых соло.

Принятие Бибопа

На ранних этапах бибоп подвергался критике со стороны многих признанных джазменов эпохи свинга. Молодых музыкантов называли «moldy figs» — «заплесневелые формы». Однако такие мастера, как Коулмен Хокинс и Бенни Гудман, открыто поддержали новое направление, участвуя в джемах и записях с представителями бибопа.

Музыканты Проекта

Музыка проекта «Джаз - это Люди» будет исполнена талантливыми музыкантами под руководством Кирилла Зиновьева:

  • Александр Бобров — альт-саксофон
  • Ангелина Подгорная — фортепиано
  • Юрий Подкользин — контрабас
  • Кирилл Зиновьев — барабаны, руководитель проекта

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и узнать больше о великом наследии джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 2 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
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