Джаз — это люди: Билл Эванс

Концерт, посвященный Биллу Эвансу в джаз-клубе «Эссе»

Музыкальный проект «Джаз – это люди» под руководством барабанщика Кирилла Зиновьева приглашает вас на уникальный концерт, посвященный творчеству одного из самых влиятельных пианистов в истории джаза – Биллу Эвансу.

Знакомство с великим музыкантом

Вечер ознаменуется выступлением талантливых москвичей: пианистки Марии Кабальските и контрабасиста Юрия Подкользина. Легендарное трио Билла Эванса множество раз переписывалось в учебниках джазовой музыки благодаря своему новаторскому подходу и богатому гармоническому языку, который оказал влияние на множество музыкантов по всему миру.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат знаковые композиции мастера, в том числе:

Waltz for Debby

Very Early

My Foolish Heart

Blue in Green

Эти произведения, а также другие жемчужины его творчества позволят вам вновь по-новому взглянуть на классический джаз.

О музыкантах

Мария Кабальските отличается тонким чувством стиля и глубинным пониманием музыки Эванса. Ее игра сочетает лиричность, интеллектуальную глубину и виртуозность, что создаст особую атмосферу вечера.

Юрий Подкользин – один из самых востребованных контрабасистов на московской сцене. Его мощная ритмическая поддержка и мелодичный звук обеспечат надежный фундамент для звучания трио.

Кирилл Зиновьев, как идеолог проекта, привносит в этот концерт особенный дух, отдав дань уважения великому Биллу Эвансу и собирая знаковых музыкантов на одной сцене.

Приглашаем любителей джаза

Мы ждем всех любителей настоящего джаза на этот замечательный концерт 9 октября в джаз-клубе «Эссе»!