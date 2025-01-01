Спектакль Джаз — детям. Сказки Чижика

«Сказки Чижика» — музыкальный спектакль для детей в Джазовой филармонии

Если вы хотите познакомить вашего ребенка с миром музыки и литературы, спектакль «Сказки Чижика» станет отличным выбором. Это интерактивные сказки для детей с музыкально-джазовым оформлением, которые помогут маленьким слушателям открыть для себя различные музыкальные инструменты и джазовые направления.

Вдохновляющие истории и живая музыка

В основе каждого спектакля — увлекательные сказки, которые расскажет Ирина Чижик. Она перенесет юных зрителей в мир волшебства, а сопровождать её будут музыкальные композиции, исполняемые talented музыкантами Санкт-Петербурга.

Уникальный инструмент — вибрафон

Особенностью программы является выступление Алексея Чижика на уникальном музыкальном инструменте — вибрафоне. Этот удивительный музыкальный инструмент добавит особую атмосферу к волшебным историям, превращая их в настоящие музыкальные приключения.

Музыканты ансамбля

В ансамбле также участвуют:

Дмитрий Братухин — фортепиано

Роман Салмасов — контрабас

Гарий Багдасарьян — ударные

Сказочные сюжеты

В программе представлены известные сказки, такие как «Кот в сапогах» и «Малыш и Карлсон». Эти истории знакомы многим, но в музыкальном исполнении они обретают новую жизнь и звучание.

Приходите и дайте вашему ребенку возможность не только послушать, но и активно участвовать в этом увлекательном мероприятии!