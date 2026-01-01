Джаз — детям. Рождество

Интерактивный концерт для детей в Доме музыки

В Московском международном Доме музыки состоится удивительный концерт, посвященный джазовой музыке для детей. Коллектив, специализирующийся на джазе, предложит зрителям яркую программу, в которую войдут такие знаковые композиции, как «Take Five» Дэйва Брубека и «So What» Майлза Дэвиса.

Концерт пройдет в интерактивной форме, что позволит юным слушателям активно участвовать в музыкальном процессе через игры и рассказы. Это мероприятие будет особенно интересно родителям и детям, увлеченным джазом.

Как джаз стал популярным?

На концерте зрители узнают, как джаз стал одним из самых значительных музыкальных явлений начала XX века и как в этом стиле начали создавать произведения на различные темы, включая праздничные. Рождество и Новый год вдохновили множество джазовых композиций, которые стали известными по всему миру.

Уникальные истории и веселые мелодии

Артисты исполнят самые яркие рождественские мелодии и расскажут об их истории, а также о талантливых авторах, которые подарили миру эти шедевры. Кроме того, зрители услышат интересные истории о роли джаза в мультипликации и кинематографе. На концерте будет обсуждено создание рождественских мелодий из любимых мультфильмов и кинофильмов, которые в живом исполнении превратятся в настоящие хиты.

Незабываемая атмосфера праздника

Концерт обещает стать незабываемым событием, наполняя атмосферу праздника увлекательными рассказами, прекрасной музыкой и волшебным настроением!

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия — два отделения по 50 минут.