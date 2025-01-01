Меню
Эльдар Джарахов: откровение на сцене

Эльдар Джарахов – не только музыкант и автор песен, но и основатель творческого объединения КЛИККЛАК. Его хит «Я в моменте» занял высокие позиции в чартах и стал одним из самых прослушиваемых треков на стриминговых площадках в 2021 году.

Дебют и успех

Дебютный альбом Джарахова, ROCK'n'ROFL, вышел в сентябре 2018 года и за сутки возглавил чарты Apple Music. Продолжая свой творческий путь, он 17 марта 2022 года представил второй лонгплей «Лёгкий способ бросить любить», который также попал в топы музыкальных платформ.

Совместные работы и коллаборации

В ноябре 2022 года артист выпустил совместный альбом со SQWOZ BAB – 2 BOYZ NO CAP, а в мае 2025 года миру был представлен третий студийный альбом «Эл». Эта работа считается самой откровенной и зрелой из всех.»

Путешествие в мир чувств

Самый новый релиз Джарахова – это терапевтическое путешествие в мир чувств и искреннего самовыражения. Альбом состоит из 14 треков и включает коллаборации с такими артистами, как Баста, PIZZA, FEDUK, MONA, NAVAI и Loc-Dog, которые оказали влияние на его творчество.

Атмосфера диалога

Творчество Эльдара всегда отличается честным разговором со слушателем. Его выступления на сцене создают уникальную атмосферу диалога между артистом и залом, позволяя каждому зрителю почувствовать себя частью этого музыкального мира.

