Спектакль Джанни Скикки

Премьера комической оперы «Джанни Скикки»

«Джанни Скикки» – единственная комическая опера, написанная Дж. Пуччини. Она входит в триптих вместе с одноактными операми «Плащ» и «Сестра Анджелика». Эта работа известна своими яркими мелодиями, которые гармонично сочетаются с выразительными речитативами, создавая уникальную атмосферу на сцене.

История и премьера

Премьера «Джанни Скикки» состоялась в декабре 1918 года на сцене нью-йоркского театра Метрополитен-опера. В тот же вечер были представлены и две другие части цикла. С тех пор опера завоевала популярность и сегодня входит в репертуар крупнейших оперных театров мира.

Современная постановка

Центр Оперного Пения представит новую сценическую постановку «Джанни Скикки», которую осуществил талантливый молодой режиссер Михаил Сабелев. Он является учеником известных мастеров Римаса Туминаса и Ивана Поповски, а также лауреатом IV Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера».

Команда создателей

Дирижер-постановщик – знаменитый итальянский маэстро Марко Боэми, который ранее многократно сотрудничал с Центром Оперного Пения. Сценографию и костюмы подготовила Ирина Сид, опытный художник-сценограф, оформившая более 20 спектаклей в различных театрах России.

Не упустите возможность увидеть это удивительное произведение на сцене – новая интерпретация «Джанни Скикки» обещает стать настоящим событием в театральной жизни!