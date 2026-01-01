Оповещения от Киноафиши
Джанго
Джанго

16+
Возраст 16+

О концерте

Необычный концерт Джанго в клубе Джаггер

Концерт Джанго обещает быть уникальным событием, которое привлечет внимание любителей как рок-музыки, так и театрального искусства. Это специальное шоу объединяет элементы театра и музыкального выступления, предлагая зрителям нечто большее, чем просто традиционный концерт.

Что ждать от шоу?

В программе концерта — исполнение популярных хитов и новых композиций, что позволит каждому зрителю наслаждаться как знакомыми мелодиями, так и свежими произведениями. В шоу будут представлены элементы драмы и комедии, которые сделают его сюжет более заостренным и увлекательным.

Кто стоит за концертом?

Организатором данного мероприятия является Алексей Поддубный, известный певец и композитор. Он является автором нескольких успешных проектов, таких как «Холодная весна», «Была не была» и «Папагаида». Его опыт и талант гарантируют высокое качество исполнения и интересный подход к формату программы.

Для кого это событие?

Концерт будет интересен не только поклонникам рок-музыки, но и тем, кто ценит креативные формы искусства. Если вам нравятся необычные сочетания и театральные постановки, это шоу определенно стоит посетить.

Купить билет на концерт Джанго

Апрель
17 апреля пятница
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
25 апреля в 21:30 Благородная гниль
от 4700 ₽
Восемь комиков
18+
Юмор
Восемь комиков
10 марта в 21:30 Stage Standup Club
Билеты
Мариинский Брасс
6+
Джаз Фестиваль
Мариинский Брасс
29 марта в 19:00 Концертный зал Мариинского театра
от 1800 ₽
