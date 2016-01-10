Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джанго. День рождения Алексея Поддубного. Праздничный концерт
Билеты от 3000₽
Киноафиша Джанго. День рождения Алексея Поддубного. Праздничный концерт

Джанго. День рождения Алексея Поддубного. Праздничный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

Специальный концерт Джанго в клубе «16 Тонн»

Концерт, который не стоит пропустить! В этот раз на сцене «16 Тонн» воссоединяется полный состав музыкантов, чтобы отпраздновать день рождения Алексея Поддубного, более известного как Джанго.

Знакомьтесь с творчеством Джанго

Алексей Поддубный — истинная звезда русской музыки. Его песни звучат в культовых фильмах, и он становится настоящим рекордсменом по количеству саундтреков к брутальным художественным фильмам. Если вы еще не знакомы с его музыкой, этот концерт — идеальная возможность открыть для себя душевные мелодии и поэзию, которые никого не оставят равнодушным.

Что ожидать на концерте?

На концерте прозвучат не только знакомые хиты, такие как «Холодная весна», «Была не была» и «Папаган», но и совершенно новые композиции. Присоединяйтесь к празднику музыки, где каждый сможет сказать: «Я знаю эту песню!»

Не упустите шанс стать частью этого замечательного музыкального события в компании единомышленников и настоящих ценителей искусства!

Купить билет на концерт Джанго. День рождения Алексея Поддубного. Праздничный концерт

Помощь с билетами
Январь
10 января суббота
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик. Музыкальная сказка с песочной анимацией в Усадьбе Прове-Калиш
0+
Классическая музыка
Щелкунчик. Музыкальная сказка с песочной анимацией в Усадьбе Прове-Калиш
28 декабря в 12:30 Особняк Прове
от 2000 ₽
Виталий Погосян Duduk-Band
6+
Фолк
Виталий Погосян Duduk-Band
18 января в 19:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Алексей Глызин
12+
Эстрада
Алексей Глызин
27 марта в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше