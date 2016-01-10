Джанго. День рождения Алексея Поддубного. Праздничный концерт

Специальный концерт Джанго в клубе «16 Тонн»

Концерт, который не стоит пропустить! В этот раз на сцене «16 Тонн» воссоединяется полный состав музыкантов, чтобы отпраздновать день рождения Алексея Поддубного, более известного как Джанго.

Знакомьтесь с творчеством Джанго

Алексей Поддубный — истинная звезда русской музыки. Его песни звучат в культовых фильмах, и он становится настоящим рекордсменом по количеству саундтреков к брутальным художественным фильмам. Если вы еще не знакомы с его музыкой, этот концерт — идеальная возможность открыть для себя душевные мелодии и поэзию, которые никого не оставят равнодушным.

Что ожидать на концерте?

На концерте прозвучат не только знакомые хиты, такие как «Холодная весна», «Была не была» и «Папаган», но и совершенно новые композиции. Присоединяйтесь к празднику музыки, где каждый сможет сказать: «Я знаю эту песню!»

Не упустите шанс стать частью этого замечательного музыкального события в компании единомышленников и настоящих ценителей искусства!