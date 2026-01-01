Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джампаоло Ди Роза. Немое кино с органом «Кабинет доктора Калигари»
Билеты от 500₽
Киноафиша Джампаоло Ди Роза. Немое кино с органом «Кабинет доктора Калигари»

Джампаоло Ди Роза. Немое кино с органом «Кабинет доктора Калигари»

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Тайны и мистика: «Кабинет доктора Калигари». Показ в КЦ Зарядье

Не пропустите возможность увидеть «Кабинет доктора Калигари», культовый немой фильм Роберта Вине, ставший символом немецкого экспрессионизма и одним из первых примеров жанра хоррор. Этот фильм 1920 года по праву считается классикой, поражающей зрителей своей уникальной эстетикой и мощным символизмом.

Искаженная реальность

Фильм выделяется своими стилизованными декорациями, в которых используется искаженная перспектива и контрастная игра света и тени. Эти элементы создают иррациональный мир, в который завлекаются зрители, словно попадая в ночные кошмары.

Завораживающий сюжет

Сюжет развивается вокруг загадочного доктора Калигари и его сомнамбулы Чезаре, который исполняет убийства по приказу своего хозяина. Это напряженное взаимодействие между персонажами вызывает у зрителей множество вопросов о человеческой природе и о том, где заканчивается разум и начинается безумие.

Музыка, создающая атмосферу

Особое внимание заслуживает музыкальное сопровождение показа. Органист Джампаоло Ди Роза будет импровизировать во время фильма, что усилит атмосферу мистики и сделает просмотр еще более незабываемым. Его талант позволит зрителям вновь ощутить те эмоции, которые испытывали первые зрители немого кино.

Приходите на этот уникальный показ и насладитесь шедевром, который уже более ста лет продолжает удивлять и очаровывать зрителей по всему миру.

Купить билет на концерт Джампаоло Ди Роза. Немое кино с органом «Кабинет доктора Калигари»

Помощь с билетами
Февраль
3 февраля среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Артур Газаров & Sambateria
12+
Этно

Артур Газаров & Sambateria

27 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
Александр Ф. Скляр
18+
Джаз

Александр Ф. Скляр

5 декабря в 20:30 Союз композиторов
Билеты
Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra
6+
Неоклассика

Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra

19 июля в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше