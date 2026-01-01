Джампаоло Ди Роза. Немое кино с органом «Кабинет доктора Калигари»

Тайны и мистика: «Кабинет доктора Калигари». Показ в КЦ Зарядье

Не пропустите возможность увидеть «Кабинет доктора Калигари», культовый немой фильм Роберта Вине, ставший символом немецкого экспрессионизма и одним из первых примеров жанра хоррор. Этот фильм 1920 года по праву считается классикой, поражающей зрителей своей уникальной эстетикой и мощным символизмом.

Искаженная реальность

Фильм выделяется своими стилизованными декорациями, в которых используется искаженная перспектива и контрастная игра света и тени. Эти элементы создают иррациональный мир, в который завлекаются зрители, словно попадая в ночные кошмары.

Завораживающий сюжет

Сюжет развивается вокруг загадочного доктора Калигари и его сомнамбулы Чезаре, который исполняет убийства по приказу своего хозяина. Это напряженное взаимодействие между персонажами вызывает у зрителей множество вопросов о человеческой природе и о том, где заканчивается разум и начинается безумие.

Музыка, создающая атмосферу

Особое внимание заслуживает музыкальное сопровождение показа. Органист Джампаоло Ди Роза будет импровизировать во время фильма, что усилит атмосферу мистики и сделает просмотр еще более незабываемым. Его талант позволит зрителям вновь ощутить те эмоции, которые испытывали первые зрители немого кино.

Приходите на этот уникальный показ и насладитесь шедевром, который уже более ста лет продолжает удивлять и очаровывать зрителей по всему миру.