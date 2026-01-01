Спектакль Дж. Пуччини, опера «Тоска». Е. Стихина, С. Скороходов, А. Марков. МГСО, И. Рудин

Опера «Тоска» Джакомо Пуччини в Концертном зале Зарядье

В рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» состоится концертное исполнение оперы Джакомо Пуччини «Тоска». Это произведение в трёх действиях основано на либретто Дж. Джакозы и Л. Иллики по драме В. Сарду «Флория Тоска».

Исполнители

В опере будут задействованы:

Флория Тоска — Елена Стихина, сопрано

Марио Каварадосси — Сергей Скороходов, тенор

Барон Скарпиа — Алексей Марков, баритон

Чезаре Анджелотти — Евгений Ставинский, бас

Ризничий — будет объявлено дополнительно

Сполетта, полицейский доносчик — будет объявлено дополнительно

Скьярроне, жандарм — будет объявлено дополнительно

Тюремщик — будет объявлено дополнительно

Мальчик-пастух — будет объявлено дополнительно

Кардинал, судья, Роберти (палач), писарь, офицер, сержант, солдаты, стражники, полицейские, кавалеры, дамы, народ — будут объявлены дополнительно

Партии и музыкальная выразительность

Дирижёр — Иван Рудин. Музыка Пуччини придаёт особую рельефность и глубину персонажам драмы. Она следует за всеми поворотами сюжета, создавая напряжённую атмосферу. Сольные арии являются яркими достижениями композитора и требуют от исполнителей высококлассного вокального и сценического мастерства.

Сюжет

Действие оперы происходит в Риме в 1880 году. Республиканец Чезаре Анджелотти, сбежавший из заключения, находит укрытие в римской церкви благодаря помощи художника Марио Каварадосси. Однако начальник полиции, барон Скарпиа, не остановится ни перед чем, чтобы поймать беглеца.

Поддавшись на уловки Скарпиа, певица Флория Тоска выдает место встреч Каварадосси и Анджелотти. Вызванный на допрос Каварадосси подвергается пыткам, и Тоска, не выдержав его мучений, сообщает о местонахождении беглеца. Каварадосси осуждают на смерть, однако Скарпиа предлагает Тоске альтернатива — стать его любовницей в обмен на жизнь её возлюбленного. Тоска соглашается, но, оставшись наедине, убивает Скарпиа.

Тоска убеждает Каварадосси согласиться на инсценировку казни, но в итоге его действительно казнят. Не вынеся потери, Тоска совершает роковой поступок — бросается с башни в пропасть.

«Тоска» обошла сцены всего мира и стала истинным эталоном оперного искусства.