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Дюймовочка
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

Сюрреалистическая трактовка сказки Андерсена
Постановка
Бродячая собачка 0+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Сон, полный романтики: спектакль о Дюймовочке и её странствиях

В новом спектакле «Дюймовочка» зрители окажутся в необычном мире, где каждый элемент на сцене становится частью волшебной истории. Здесь нет привычных кукольных форматов, а вместо этого зрителей ждёт кукла, напоминающая не куклу Барби, а Маленького принца, созданного Антуаном де Сент-Экзюпери.

Необычные персонажи

Кроту, одному из центральных персонажей спектакля, присущи непомерно длинные руки, что вызывает ассоциации с длинноногими слонами в парке Сальвадора Дали. Эти яркие образы придают спектаклю особую атмосферу и позволяют зрителям погрузиться в мир фантазии и сюрреализма.

Декорации и настроение

В отличие от ярких кислотных оттенков, которые можно встретить в других постановках, здесь декорации выполнены в пастельных тонах. Это создает нежное и мечтательное настроение, делая действие спектакля похожим на сон, вызванный полётом пчелы за секунду до пробуждения.

Сон с элементами кошмара

Однако в этом сне не обошлось без кошмаров. За них отвечает жаба с длинными ногами, которая играет с мячиками, напоминающими пинг-понговые. Эти элементы добавляют в спектакль ироничности и заставляют задуматься о контрасте между романтикой и страхами, с которыми сталкиваются герои.

Финал, полный надежды

Несмотря на все трудности, финал спектакля обещает зрителям чистую романтику и ощущение полета-прорыва. «Дюймовочка» — это не просто сказка, это глубокое исследование тем, связанных с мечтами, страхами и поиском своего места в мире.

Приходите на спектакль и погрузитесь в удивительный мир, где реальность и фантазия переплетаются в едином потоке. Не упустите возможность увидеть это уникальное представление!

Режиссер
Альфия Абдулина
В ролях
Анна Перевозчикова
Александр Никонов
Элла Цветкова
Константин Кожев

Фотографии

Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка
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