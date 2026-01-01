Волшебные приключения Дюймовочки

Бессмертная сказка Ганса Христиана Андерсена обретает новую жизнь в современном спектакле, который сочетает музыку, пение и танец. Зрителей ждёт захватывающее путешествие в волшебный мир, где живет сказочник Оле Лукойе.

Как все начиналось

Как только Оле Лукойе взмахнет своей волшебной палочкой, из чудесного цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка. Её ждут невероятные приключения! Она столкнется с противными жабами, надменными майскими жуками и даже окажется в услужении у Мыши, едва избежав замужества с скупым Кротом.

Спасение и надежда

Но весна принесет свои чудеса. Ласточка, которую Дюймовочка спасла в зимнюю стужу, на своих крыльях перенесет ее в волшебную страну, где она встретит своего Принца. Эта история о дружбе, смелости и любви обязательно тронет сердца зрителей.

Награды и признание

Спектакль был удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фестивале детских спектаклей и шоу-программ для детей в 2001 году, что подтверждает его высокое качество и популярность среди юной аудитории.

Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный мир, полный волшебства и приключений!