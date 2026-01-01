«Дюймовочка» - это балетный спектакль в 2-х актах, созданный по мотивам знаменитой сказки Г.-Х. Андерсена. Музыку к спектаклю написал Иозеф Байер, а хореографию разработал Карл Мария фон Вебер.

Балет знакомит зрителей с маленькой девочкой-героиней, которая преодолевает трудности и находит своё счастье. Дюймовочка встречает множество удивительных существ и, несмотря на все испытания, обретает место в царстве эльфов, где её ждёт долгожданная радость и спокойствие.

Почему стоит посетить спектакль?

«Дюймовочка» сочетает в себе классические элементы балета с современными танцевальными стилями, что делает его особенно привлекательным для юных зрителей от 3 до 11 лет. Спектакль будет интересен как детям, которые обожают балет, так и тем, кто ищет увлекательные мероприятия для всей семьи.

Информация для зрителей

Премьера балета состоялась в 1997 году, и с тех пор спектакль успешно демонстрируется как на сценах Санкт-Петербурга, так и за рубежом. Оформление спектакля выполнено в лучших традициях сценографии, что способствует знакомству юных зрителей с высоким искусством классического балета.

Обратите внимание, что спектакль идёт под фонограмму, а для детей до 3 лет вход бесплатный.