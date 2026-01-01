Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дюймовочка
Билеты от 600₽
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

6+
Режиссер Сабина Алиева
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О спектакле

Балетная сказка для детей в Москве

Спектакль «Дюймовочка» предлагает зрителям уникальную возможность встретиться с хрупкой героиней популярной сказки. Эта балетная постановка расскажет о ее приключениях в мире лесных обитателей, полном сюрпризов и испытаний.

В ходе своего пути Дюймовочка столкнется с различными персонажами, демонстрирующими лицемерие, жадность и глупость. Однако она также найдет настоящую дружбу и бескорыстие, что поможет ей преодолеть трудности.

Вопросы, которые волнуют сердце

Как найти свое место в большом и непредсказуемом мире? Как не потерять себя противостоя трудностям и невзгодам? Эти вопросы становятся центральными в балетной интерпретации классической истории.

Спектакль обращается ко всем возрастным группам, приглашая каждого задуматься о важности следования зову сердца, даже когда путь кажется тернистым. «Дюймовочка» напоминает, что истинное счастье заключается в том, чтобы не растрачивать себя на тех, кто не ценит настоящую дружбу и любовь.

Посмотрите «Дюймовочку» и вместе с ней откройте для себя тайны дружбы и любви в этом волшебном мире!

Купить билет на спектакль Дюймовочка

Помощь с билетами
Май
2 мая суббота
18:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 600 ₽

Фотографии

Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка

В ближайшие дни

Последний этаж
16+
Комедия
Последний этаж
10 ноября в 19:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Петр I
16+
Драма
Петр I
15 апреля в 19:00 Модерн
от 2500 ₽
Материнское поле
16+
Драма
Материнское поле
10 апреля в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше