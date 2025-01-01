Меню
Дюймовочка
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Детская опера «Дюймовочка»

Спектакль идет под оркестровую фонограмму.

Бессмертная сказка Андерсена обретает новую жизнь в современном театре. «Дюймовочка» переносит зрителей в волшебный мир, где обитает сказочник Оле Лукойе. С его легким взмахом волшебной палочки из чудесного цветка возникает крохотная девочка – Дюймовочка.

Приключения Дюймовочки

Дюймовочке предстоят удивительные приключения! Ее похитят противные Жабы, прогонят надменные Майские Жуки, а затем она окажется в услужении у Мыши, едва избежав замужества со скупым Кротом. Но всё изменится с наступлением весны, когда Ласточка, спасенная Девочкой в зимнюю стужу, перенесет ее в волшебную страну, где Дюймовочка встретит своего Принца.

Награды и достижения

Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фестивале детских спектаклей и шоу-программ для детей 2001 года. Это подтверждает его высокое качество и уникальность.

Почему стоит посетить

Это детский спектакль, который будет интересен как детям, так и взрослым. Авторы – известные режиссеры и актеры, уже создавшие успешные постановки для юных зрителей. «Дюймовочка» предлагает уникальную возможность каждому погрузиться в мир волшебства и приключений, встретить увлекательных персонажей и насладиться красивыми декорациями и костюмами.

Спектакль будет интересен детям от 3 до 11 лет, а также взрослым, которые не прочь вернуться в беззаботное время детства.

Купить билет на спектакль Дюймовочка

Январь
25 января воскресенье
12:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2000 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2000 ₽

Фотографии

Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка Дюймовочка

