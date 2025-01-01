Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дюймовочка
Билеты от 550₽
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

Постановка
Рыжий театр 0+
Режиссер Ксения Бевзова
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Магия цветных историй на сцене Рыжего театра

Три актрисы в образах полевых цветов представят зрителям завораживающий спектакль, переплетая музыку и поэзию. В этой постановке они расскажут классическую историю о маленькой девочке, полной любви, верности и горячего сердца.

Сюжет, затрагивающий сердца

Спектакль ставит перед зрителями вечные темы: способность любви согревать и поддерживать. История девочки, которая готова сделать все, чтобы помочь бедной ласточке, символизирует искренность и силу человеческого духа. Даже в моменты разочарований, героиня находит силы, чтобы следовать за своей мечтой.

Музыка и исполнение

Каждое выступление актрис становится настоящим праздником для слуха. Их пение не просто украшает спектакль, но и придаёт ему глубину. Прекрасные мелодии, звучащие на сцене, передают эмоциональную насыщенность сюжета и вызывают сопереживание у зрителей.

Почему стоит посетить

Этот спектакль - отличная возможность погрузиться в мир сказки и насладиться прекрасным исполнением. Каждый зритель сможет отыскать в этой истории что-то своё, пережить вместе с героиней ее радости и трудности.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную постановку, которая наполнит ваше сердце теплом и вдохновением!

Купить билет на спектакль Дюймовочка

Помощь с билетами
Сентябрь
21 сентября воскресенье
12:00
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
от 550 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик
12+
Детский Кукольный
Щелкунчик
7 января в 12:00 Точка ру
от 800 ₽
Томасина
6+
Детский
Томасина
5 октября в 11:00 РАМТ
от 1300 ₽
Сказочное королевство Андерсена
6+
Детский
Сказочное королевство Андерсена
28 сентября в 12:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше