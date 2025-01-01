Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дюймовочка
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

Постановка
Новый театр кукол 6+
Режиссер Светлана Озерская
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Дюймовочка: Спектакль для всей семьи в Новом театре кукол Краснодар

Спектакль «Дюймовочка» - это не просто история о сказочной девочке, а яркое погружение в мир театра для младших школьников и их родителей. Он сочетает в себе уникальные приемы театра теней и пластического театра, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Необычное соединение жанров

Несмотря на то, что сюжет основан на классической сказке, спектакль предлагает современное видение событий. Нежные и эфемерные образы сменяются яркими и гротескными, что позволяет детям и взрослым увидеть знакомую историю с новой стороны.

Эмоции и развлечения

Спектакль наполнен трогательными эпизодами, которые вызывают у зрителей искренние эмоции, чередующиеся с уморительно смешными шутками. Танцевальные номера гармонично сочетаются с элементами мультипликации, создавая уникальную атмосферу.

Почему стоит посетить?

«Дюймовочка» — это удивительное сочетание искусства и развлечения. Он развивает креативное мышление у детей и способствуем формированию семейных ценностей через совместные просмотры. Этот спектакль станет отличным способом провести время всей семьей!

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль в Новом театре кукол Краснодар!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 12 сентября
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
17:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Идиот
12+
Драма
Идиот
5 сентября в 17:00 Краснодарский молодежный театр
от 2000 ₽
Фро
16+
Премьера Драма
Фро
25 сентября в 21:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
21 декабря в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше