Спектакль «Дюймовочка» — волшебная история для маленьких зрителей

«Дюймовочка» — это не просто история о крошечной девочке, а удивительное путешествие в мир волшебства и доброты. Главная героиня, наделенная хрупкой душой и тонкой талией, сталкивается с самыми разными обитателями Волшебного леса. Среди встреченных ею персонажей — коварные Жабы, самодовольный Жук, сердобольная Мышь и скупой Крот. Каждый из них проявляет интерес к Дюймовочке, но это внимание не приносит ей радости, а лишь увеличивает её печаль.

Отважная Ласточка как спасительница

В самый трудный момент на помощь приходит смелая Ласточка. Когда-то Дюймовочка спасла её от гибели, и теперь Ласточка уносит её в удивительную страну Эльфов. Здесь девочка встречает своего прекрасного Принца и обретает новых друзей — таких же, как она, маленьких эльфов. Дюймовочка наконец-то находит свое место в этом волшебном мире и обретает крылья!

Музыкальная сказка для всей семьи

Спектакль «Дюймовочка» — это не только захватывающая история, но и музыкальное представление, полное ярких персонажей и веселых песен. Он увлечет за собой маленьких зрителей, приглашая их в непростое, но увлекательное путешествие.

Возрастное ограничение: для детей с 3-х лет.

Продолжительность спектакля: 1 ч 30 мин (с антрактом).